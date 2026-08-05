Tabere gratuite pentru 15.000 de copii de la sate

* trei zile de jocuri, dansuri, drumeții, ateliere și focuri de tabără schimbă vara copiilor din satele Moldovei * în 2026, programul ar putea ajunge la peste 15.000 de participanți din Iași, Neamț și Botoșani.

În loc de camere de hotel, copiii primesc curtea bisericii. În loc de brățări all-inclusive, au ecusoane colorate. Iar în locul unei vacanțe pe care părinții nu și-o permit, voluntarii le aduc trei zile cu muzică, jocuri, concursuri și prieteni noi, chiar în satul lor.

În multe sate din Iași, Neamț și Botoșani, vara nu vine cu bagaje, autocare și plecări la mare. Vine cu treburi prin gospodărie, zile petrecute prin curte și mult timp liber pentru care părinții nu au bani să cumpere activități.

Anul acesta, însă, peste 15.000 de copii vor avea ce povesti când se întorc la școală. Curțile bisericilor se umplu de muzică, mingi, acuarele, dansuri și râsete prin programul „Tabăra din Pridvorul Satului”. În cele trei județe ale Moldovei sunt planificate 150 de tabere, în care vor lucra aproximativ 400 de tineri voluntari.

Trei zile în care satul se transformă

Tabăra nu are nevoie de hotel, piscină sau restaurant. Timp de trei zile, curtea bisericii, terenul de sport ori căminul cultural devin centrul distracției. Diminețile încep cu jocuri de energizare. Apoi vin dansurile, întrecerile sportive, atelierele de pictură, concursurile pe echipe și vânătorile de comori. Copiii merg în drumeții, pregătesc momente artistice și încheie ziua în jurul focului de tabără.

Proiectul a început în 2012, cu dorința de a aduce experiența unei tabere în comunitățile în care familiile nu își permit să își trimită copiii în vacanță. În vara anului 2025, programul a ajuns la aproximativ 13.000 de copii, prin mai mult de 120 de tabere, organizate cu ajutorul a 300 de voluntari. Pentru 2026, obiectivul a crescut la 150 de tabere, 400 de voluntari și peste 15.000 de copii și adolescenți. Asta înseamnă cu aproximativ 30 de tabere, 100 de voluntari și cel puțin 2.000 de beneficiari mai mult decât anul trecut.

Participarea copiilor este gratuită. Pentru organizatori, însă, fiecare loc înseamnă materiale pentru ateliere, creioane, hârtie, acuarele, jocuri, apă, gustări și alte cheltuieli necesare activităților. Costul estimat este de numai 30 de lei pentru un copil, sumă cu care poate primi trei zile în care nu mai stă singur în curte sau în fața televizorului. Intră într-o echipă, pictează, aleargă, dansează, descoperă locuri din apropierea satului și își face prieteni.

Șapte din zece copii de la sate nu au mers în tabere

În spatele atmosferei vesele se află o realitate dură. Un studiu World Vision România arată că 7 din 10 copii din mediul rural nu au mers niciodată în vacanță sau într-o tabără la mare, iar 6 din 10 nu au fost niciodată într-o tabără la munte.

Tot 6 din 10 părinți spun că nu au plecat niciodată cu cei mici într-o vacanță plătită. Peste un sfert dintre familii nu cheltuie niciun ban pentru activitățile copiilor pe timpul verii, iar aproape două din zece alocă mai puțin de 100 de lei. Vacanța celor mai mulți copii rămâne în interiorul satului: 70,7% se joacă prin curte sau pe uliță, 18,1% muncesc ori își ajută părinții, iar 6,2% stau singuri pe internet sau în fața televizorului. Numai 3,9% pleacă în altă localitate.

Mai mult de doi din cinci copii nu au în apropierea casei nici parc, nici bazin de înot și nici trasee amenajate pentru plimbări. Jumătate nu participă la nicio activitate educativă pe timpul verii.

În lipsa cluburilor, a centrelor de tineret și a activităților gratuite, parohia devine, pentru trei zile, locul cel mai animat din comunitate.

Teona SOARE