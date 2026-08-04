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Pagina principală Moldova Șoferi fără permis și băuți, la volan. O femeie avea peste 1 mg/l alcool în aerul expirat

Șoferi fără permis și băuți, la volan. O femeie avea peste 1 mg/l alcool în aerul expirat

Șoferi fără permis și băuți, la volan. O femeie avea peste 1 mg/l alcool în aerul expirat

Două cazuri grave de încălcare a legislației rutiere au fost descoperite de polițiștii ieșeni în ultimele zile. O femeie din comuna Moșna și un tânăr din Pașcani au fost prinși conducând fără permis și sub influența alcoolului, ambele situații fiind cercetate penal. Tânărul a fost reținut.

La data de 3 august, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au fost sesizați prin 112 că o persoană conduce un autoturism în comuna Moșna fără a deține permis de conducere.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat la volan o femeie de 31 de ani. Pentru că aceasta emana halenă alcoolică, a fost testată cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Femeia a fost transportată la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar verificările au confirmat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele acesteia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea fără permis.

Tânăr din Pașcani, reținut după ce a fost prins beat și fără permis

Într-un alt caz, polițiștii din Pașcani au oprit pentru control, pe 30 iulie, un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani.

Și acesta prezenta halenă alcoolică, iar aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar verificările au arătat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus, pe 3 august, reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În ambele cazuri, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis de conducere. Andrei TURCU

 

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