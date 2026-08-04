Canicula lovește orașul. Municipalitatea monitorizează mii de ieșeni vulnerabili

Canicula lovește Iașul. Municipalitatea monitorizează aproximativ 2.000 de ieșeni vulnerabili

* una dintre cele mai importante acțiuni vizează persoanele aflate în risc * Direcția de Asistență Socială monitorizează aproximativ 2.000 de ieșeni vulnerabili - bătrâni singuri, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici sau fără adăpost - și le oferă, la nevoie, apă minerală, fructe, sprijin pentru cumpărarea alimentelor și medicamentelor, dar și asistență la domiciliu

Valul de căldură care sufocă Iașul a determinat Primăria să scoată din sertar planul de măsuri pentru situații de caniculă. În condițiile în care temperaturile extreme pun în pericol mai ales vârstnicii, bolnavii și persoanele fără adăpost, municipalitatea anunță că toate instituțiile din subordine au fost mobilizate pentru a limita efectele arșiței.

Primarul Mihai Chirica a cerut Comitetului Local pentru Situații de Urgență să pună în aplicare planul de intervenție și să îl completeze cu măsuri suplimentare, adaptate situației din teren.

În paralel, autoritățile pregătesc activarea punctelor medicale de prim-ajutor. În zilele cu cod roșu, Direcția de Sănătate Publică va asigura personal medical în mai multe farmacii din municipiu, unde vor funcționa și puncte de distribuire a apei potabile. În zilele cu cod portocaliu vor fi distribuite doar rezerve de apă.

Apă în tramvaie și autobuze

Și Compania de Transport Public intră în dispozitivul anti-caniculă. La capetele de linie, angajații vor împărți pahare cu apă călătorilor, iar echipele CTP vor supraveghea permanent mijloacele de transport pentru a interveni rapid dacă vreun pasager are nevoie de ajutor medical.

Călătorii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare și să poarte haine deschise la culoare, pălării și alte accesorii de protecție.

Apă la cișmele, controale în piețe și patrule suplimentare

Planul municipalității prevede și o serie de obligații pentru societățile din subordine și operatorii de utilități.

ApaVital trebuie să asigure funcționarea cișmelelor publice și să distribuie apă în zonele neracordate la rețea, acolo unde fântânile au secat.

Salubris va ridica mai des deșeurile și va intensifica stropirea arterelor principale pentru reducerea efectelor temperaturilor extreme.

În același timp, Poliția Locală și Poliția Municipiului Iași vor suplimenta patrulele nocturne și vor intensifica verificările în zonele împădurite, precum Ciric și C.A. Rosetti, pentru prevenirea incendiilor. Vor continua și acțiunile de identificare și îndrumare a persoanelor fără adăpost către centrele specializate.

Inspectorii vor desfășura și controale suplimentare în piețe și la comercianții de produse alimentare perisabile, pentru a preveni riscurile generate de temperaturile ridicate.

Apel către ieșeni

Municipalitatea îi îndeamnă pe locuitorii Iașului să evite deplasările în intervalul 11.00–18.00, să consume suficiente lichide, să evite alcoolul și băuturile cu mult zahăr, să poarte haine lejere și să verifice periodic starea rudelor sau vecinilor în vârstă.

Autoritățile reamintesc că nici copiii și nici animalele de companie nu trebuie lăsați singuri în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, în condițiile temperaturilor extreme prognozate pentru această perioadă. Carmen DEACONU