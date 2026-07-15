Primăria Iași schimbă planul: pistele pentru biciclete rămân în oraș

Valul de revoltă stârnit în ultimele zile de informațiile privind dispariția pistelor pentru biciclete a forțat Primăria Iași să iasă public cu explicații. Mesajul transmis este clar: pistele nu vor fi desființate, însă întreaga infrastructură velo urmează să fie regândită după noile reguli impuse de legislație.

Administrația locală susține că benzile dedicate bicicliștilor au fost amenajate legal la momentul construirii lor și au fost avizate de Poliția Rutieră, însă modificările legislative recente impun adaptarea acestora pentru a corespunde noilor standarde de siguranță.

Iașul promite cea mai mare reorganizare a infrastructurii velo

După zile întregi de controverse și acuzații că orașul ar rămâne fără piste pentru biciclete, municipalitatea anunță lansarea unui Masterplan pentru circulația bicicletelor, document care ar urma să stabilească, practic, viitorul mobilității alternative în Iași.

Valoarea contractului este de 240.000 de lei, finanțarea fiind asigurată din bugetul local, iar termenul de realizare este de cel mult șase luni.

Planul promite mai mult decât simple corecturi. El va stabili o rețea continuă de piste pentru întreg municipiul, legături cu localitățile din Zona Metropolitană, trasee prioritare, soluții pentru intersecțiile considerate periculoase, ghiduri tehnice pentru viitoarele investiții.

Practic, administrația promite că actualul sistem, criticat ani la rând pentru fragmentare și lipsa continuității, va fi redesenat aproape de la zero.

Proiectele nu sunt abandonate

Primăria susține că nici investițiile deja începute nu vor fi oprite.

Continuă proiectul pistelor de biciclete din Zona Metropolitană Iași, realizat împreună cu Consiliul Județean și comunele Bârnova și Dobrovăț.

În același timp, autoritățile afirmă că nici controversata pistă dintre Rond Agronomie și Campusul Tudor Vladimirescu nu a fost abandonată. Proiectul este blocat de conflicte privind circulația rutieră, iar soluțiile ar urma să fie identificate tocmai prin noul Masterplan.

Scandalul din ultimele zile a reaprins una dintre cele mai sensibile teme din Iași: infrastructura pentru bicicliști. În timp ce organizațiile civice au avertizat că eliminarea marcajelor ar însemna un pas înapoi pentru mobilitatea urbană, Primăria transmite acum că nu renunță la transportul alternativ, ci pregătește o reconfigurare completă a rețelei. Carmen DEACONU