Armata Română caută 139 de soldați la Iași!

Ministerul Apărării Naționale a dat startul uneia dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani, punând la dispoziție nu mai puțin de 6.763 de posturi de soldat gradat profesionist în întreaga țară. Pentru Iași, vestea este una importantă: 139 de locuri sunt disponibile în unitățile militare din municipiu, oferind șansa unei cariere stabile, cu salariu, pregătire militară și perspective de dezvoltare profesională.

Campania de recrutare vizează ocuparea a 6.763 de posturi de soldat gradat profesionist (SGP) în unitățile militare din întreaga țară. Este una dintre cele mai consistente sesiuni de recrutare din ultimii ani și vine într-un context în care structurile militare își consolidează efectivele și capacitatea operațională.

Iașul se numără printre județele în care Armata Română recrutează un număr important de militari profesioniști. Nu mai puțin de 139 de posturi sunt disponibile în unitățile militare din municipiu.

Pentru mulți tineri, dar și pentru persoane care își doresc o schimbare de carieră înainte de împlinirea vârstei de 45 de ani, această campanie poate reprezenta o oportunitate rară de a obține un loc de muncă stabil, într-un sistem bazat pe disciplină, pregătire profesională și dezvoltare continuă.

Cine poate deveni soldat profesionist

Condițiile de înscriere sunt accesibile pentru un număr mare de candidați.

Se pot înscrie persoanele care au cetățenie română, au domiciliul stabil în România de cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii, au împlinit vârsta de 18 ani, nu depășesc 45 de ani la finalizarea programului de instruire, au absolvit cel puțin ciclul inferior al liceului, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023.

Candidații vor parcurge etapele specifice procesului de selecție și evaluare, urmând ca cei admiși să intre în programul de instruire militară înainte de repartizarea în unitățile unde au fost declarați admiși.

Unde se fac înscrierile în Iași

Persoanele interesate pot solicita informații detaliate privind criteriile de recrutare, documentele necesare și specialitățile militare disponibile la următoarele unități: Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, U.M. 01175 Iași, Bulevardul Carol I nr. 55, telefon 0232.242.046; Batalionul 151 Infanterie „Războieni”, U.M. 01564 Iași, Strada Aeroportului nr. 2, telefon 0232.473.889; Batalionul 198 Sprijin Logistic „Prut”, U.M. 01110 Iași, Strada Dr. Nicolae Vicol nr. 2, telefon 0232.242.046; Secția 198 Mentenanță Echipamente Militare, U.M. 01175M Iași, Strada Aeroportului nr. 2, telefon 0232.277.742; Centrul 47 Cartiruire Trupe și Administrare Cazărmi, U.M. 02033 Iași, Strada Peneș Curcanul nr. 2, telefon 0232.214.636.

Soldații gradați profesioniști fac parte din structurile operative ale Armatei României și participă la activități de instruire, misiuni interne și, după caz, la misiuni internaționale, beneficiind de pregătire permanentă și de drepturile prevăzute de legislația militară.

Daniel BACIU