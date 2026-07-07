Accident grav în comuna Lespezi

* un autoturism a lovit un cap de pod * o persoană este inconștientă și ar fi rămas încarcerată

Intervenție de urgență a pompierilor militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, în aceste momente, în satul Dumbrava, comuna Lespezi, în urma unui accident rutier grav.

Potrivit primelor informații transmise prin apelul la numărul unic de urgență 112, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat violent într-un cap de pod.

În mașină se aflau trei persoane, iar una dintre victime a fost găsită inconștientă. La sosirea echipajelor de intervenție, persoana implicată era autoevacuată din autoturism. Aceasta este conștientă și primește îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SAJ, cu medic.

La locul accidentului au fost mobilizate importante forțe de intervenție: două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA), precum și 13 militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani. De asemenea, au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, dintre care unul cu medic.

Echipajele de salvare acționează pentru extragerea victimei și acordarea primului ajutor medical. Misiunea este în desfășurare, iar informațiile sunt în dinamică.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași le recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită la volan, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să respecte regulile de circulație.

Pompierii atrag atenția că purtarea centurii de siguranță de către toți ocupanții autovehiculelor, precum și evitarea oricăror activități care pot distrage atenția în timpul condusului, pot reduce semnificativ riscul producerii unor accidente grave. Andrei TURCU