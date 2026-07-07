Războiul Primăriei Iași cu „cimitirele pe roți” intră într-o nouă etapă

Zeci de rable abandonate care au ocupat ani la rând locurile de parcare și au transformat cartiere întregi în adevărate depozite de fiare vechi dispar definitiv de pe domeniul public. Primarul Mihai Chirica a semnat o nouă dispoziție prin care încă 26 de autovehicule au fost declarate oficial abandonate și vor ajunge direct la casare.

Mașinile fuseseră deja ridicate de pe străzile municipiului și transportate în baza Citadin SA din strada Sfântul Ioan. Proprietarii au avut posibilitatea să le recupereze și să intre în legalitate, însă nu au făcut niciun demers. În consecință, vehiculele vor fi scoase definitiv din circulație și transformate în fier vechi.

Mașinile abandonate au devenit o adevărată problemă pentru oraș

Vehiculele uitate de proprietari ocupă luni sau chiar ani întregi locuri de parcare atât de căutate, împiedică intervențiile utilajelor de salubrizare și deszăpezire, degradează imaginea orașului și, în multe cazuri, se transformă în focare de mizerie și rugină.

Campania municipalității capătă proporții impresionante. Numai în primele luni ale acestui an, aproximativ 200 de autovehicule au fost îndepărtate de pe străzile Iașului. Iar bilanțul ultimilor trei ani este și mai spectaculos: în jur de 800 de mașini abandonate au fost ridicate și casate de autorități.

Și mai important este efectul somațiilor emise de Primărie. În fața avertismentelor, aproximativ 2.500 de proprietari și-au mutat singuri vehiculele de pe domeniul public, alegând fie să le caseze, fie să le depoziteze pe proprietăți private. În total, peste 3.000 de autovehicule abandonate sau nefolosite au dispărut de pe străzile municipiului.

Mesajul transmis de autorități este unul fără echivoc: toleranța față de rablele abandonate se apropie de sfârșit. Fiecare mașină lăsată ani de zile pe domeniul public înseamnă un loc de parcare blocat, un obstacol pentru utilajele de intervenție și o pată pe imaginea orașului.

Carmen DEACONU