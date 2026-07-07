* construcțiile, HoReCa, curieratul, comerțul și serviciile sunt domeniile în care firmele din Iași găsesc tot mai greu angajați locali * Iașul are 958 de joburi vacante și peste 9.500 de șomeri

Piața muncii din Iași intră în vara anului 2026 cu un paradox greu de ignorat: județul are șomeri în evidențe, dar angajatorii nu găsesc suficienți oameni pentru munca de șantier, depozit, restaurant, livrări sau servicii. La începutul lunii iulie, AJOFM Iași anunța 958 de locuri de muncă vacante, pentru toate nivelurile de studii și calificări. La nivel național, ANOFM raporta, la 1 iulie 2026, 27.910 locuri de muncă vacante și încă 190 de posturi prin rețeaua EURES.

În același timp, la 31 mai 2026, România avea 256.794 de șomeri înregistrați, iar rata șomajului era de 3,21%. În județul Iași erau 9.556 de șomeri, dintre care 4.421 femei. Doar 1.327 primeau indemnizație, iar 8.229 erau șomeri neindemnizați. Rata șomajului în Iași ajungea la 3,42%.

Munca fizică, refuzată de tot mai mulți localnici

Cele mai căutate posturi arată clar unde se rupe piața muncii. La nivel național, cele mai multe locuri vacante erau pentru conducător auto transport rutier, 2.728 de posturi, curier, 1.786, manipulant mărfuri, 1.489, muncitor necalificat în construcții, 1.289, lucrător comercial, 702, ajutor bucătar, 679, muncitor la tăierea materialelor de construcții, 660, și lucrător în bucătărie, 418.

Diferența dintre cerere și ofertă se vede și în nivelul de pregătire cerut. Din cele 27.910 posturi vacante la nivel național, numai 2.266 erau pentru persoane cu studii superioare. Alte 5.311 erau pentru studii liceale sau postliceale, 7.373 pentru studii profesionale, iar 12.960 pentru persoane fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale.

Serviciile și construcțiile duc greul în Iași

Raportul AJOFM Iași pentru 2025 arată aceeași presiune. În județ au fost declarate 15.721 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe au fost în servicii, 5.973 de posturi, adică 37,99%, și în construcții, 4.393 de posturi, adică 27,94%. Industria a avut 2.052 de locuri vacante, iar sănătatea și asistența socială, 456.

În practică, firmele caută zidari, dulgheri, fierari betoniști, zugravi, electricieni, sudori, șoferi, curieri, manipulanți, lucrători comerciali, bucătari, ajutori de bucătar, ospătari, cameriste, femei de serviciu și personal pentru mentenanță. Sunt posturi fără de care orașul nu funcționează, dar care se ocupă tot mai greu cu forță de muncă locală.

Peste 1.000 de străini lucrează deja în județ

Datele furnizate la începutul anului de Serviciul pentru Imigrări Iași arătau că în 2025 erau în județ aproximativ 12.000 de cetățeni străini, dintre care circa 4.000 din state UE. Aproximativ 1.000 primiseră permis de ședere pentru angajare, iar numărul lucrătorilor străini trecuse de 1.000, față de 486 în anul 2020.

Cei mai mulți provin din Bangladesh, Sri Lanka, Filipine, Nepal, Republica Moldova, Ucraina, Israel și Turcia. În Iași, aceștia lucrează mai ales în construcții și HoReCa, dar și în comerț, IT, manipulare marfă, îngrijire la domiciliu, mentenanță clădiri sau îngrijirea animalelor.

49.676 de avize de muncă în patru luni

România a stabilit pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii. Ritmul cererilor este ridicat: Inspectoratul General pentru Imigrări a emis, în primele patru luni ale anului, 49.676 de avize de muncă pentru străini, dintre care 42.705 din contingentul pe 2026. Cele mai multe, 42.371, au fost pentru lucrători permanenți.

Pentru Iași, concluzia este simplă: orașul are șomeri, dar nu are suficienți oameni pentru joburile grele, prost văzute sau greu de dus. De aceea, muncitorii străini nu mai sunt o excepție, ci o soluție tot mai vizibilă pentru șantiere, restaurante, depozite, magazine, curierat și servicii.

Dan DIMA