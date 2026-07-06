Cursă contracronometru pentru două transplanturi renale

* în timpul recoltării de organe, au fost chemați la Centrul de Transplant Renal de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi cei mai buni opt candidaţi din baza de date, criteriul principal fiind compatibilitatea HLA * erau pacienţi din Vaslui, Bacău şi Republica Moldova * în final, cei doi beneficiari au fost un bărbat de 38 de ani din Republica Moldova şi un băcăuan de 48 de ani

Profesorul Adrian Covic, şeful Centrului de Transplant Renal Iaşi, a explicat că întregul proces s-a desfăşurat într-un timp foarte scurt. Recoltarea organelor a avut loc în jurul orei 5.00 dimineaţa, iar imediat au fost chemaţi la Centrul de Transplant Renal de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi cei mai compatibili opt candidaţi din baza de date, din regiunea Moldovei şi din Republica Moldova. „A fost o cursă contra cronometru. În timpul recoltării am chemat cei mai buni opt candidaţi din baza noastră de date, criteriul principal fiind compatibilitatea HLA. Erau pacienţi din Vaslui, Bacău şi Republica Moldova. După ce au ajuns la Parhon, au fost supuşi din nou tuturor testelor pentru a confirma compatibilitatea şi pentru a exclude eventuale infecţii sau alte probleme medicale”, a declarat prof. univ. dr. Adrian Covic.

În urma evaluărilor, au fost selectaţi un bărbat de 38 de ani din Republica Moldova, diagnosticat cu boală renală de cauză necunoscută, şi băcăuan în vârstă de 48 de ani, care suferea de hipertensiune arterială, diabet şi, cel mai probabil, de o glomerulopatie.

Prof.univ.dr Adrian Covic spune că intervenţiile chirurgicale de transplantare a rinichilor au început la ora 17.00 şi s-au încheiat în jurul orei 21.00. „Postoperator sunt bine amândoi pacienţii. Funcţia renală este deja aproape de normal şi nu au apărut complicaţii”, a spus prof.univ.dr Adrian Covic.

Acesta a subliniat că astfel de intervenţii presupun o mobilizare impresionantă a echipelor medicale, indiferent de zi sau de oră. „Avem echipe bine rodate, care se pot înlocui una pe alta. Nu este uşor să fii de gardă şi apoi să intri în sala de operaţie pentru un transplant. Eu tocmai mă întorsesem din concediu, doi colegi au revenit după gardă, un altul era de serviciu a doua zi, dar a venit încă de ieri, iar alt coleg a renunţat la o petrecere pentru a ajunge la spital. Aşa funcţionează un program de transplant”, a spus şeful Centrului de Transplant Renal Iaşi.

Intervenţiile au fost posibile după ce familia unei femei în vârstă de 38 de ani aflată în moarte cerebrală după ce a suferit un anevrism rupt, a fost de acord cu prelevarea organelor. Mai multe echipe din ţară şi străinătate au prelevat cordul, plămânii, ficatul, rinichii şi ţesuturile osteotendinoase şi corneele.

Operaţiunea a implicat mai multe echipe medicale din Iaşi, Târgu Mureş, Bucureşti şi Grecia.

Inima a fost prelevată de o echipă din Târgu Mureş. După ce a fost transportat cu elicopterul la Târgu Mureş, o echipă condusă de şeful Secţiei de chirurgie cardiovasculară, prof. univ. dr. Horaţiu Suciu, a efectuat transplantul cardiac unei femei din judeţul Cluj, aflată în stare avansată de insuficienţă cardiacă. Tot ieri, o echipă de medici de la Spitalul „Sf.Spiridon” din Iaşi a făcut transplantul hepatic.

Plămânii au fost preluaţi de o echipă din Grecia, iar ţesutul osteotendinos a fost prelevat de echipa Băncii de Ţesuturi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Colentina” din Bucureşti şi depozitat în banca de ţesuturi.

Corneele urmează să fie transplantate în zilele următoare, la Clinica de Oftalmologie de la Spitalul „Sf.Spiridon”. Laura RADU