Dronele ar putea fi folosite la Iași pentru verificarea șantierelor, depistarea depozitelor ilegale de deșeuri, controlul culturilor agricole, inspecția rețelelor electrice și monitorizarea traficului. Domeniile de aplicare vor fi prezentate pe 17 iunie, în cadrul unei conferințe organizate de Camera de Comerț și Industrie. Noua profesie are deja codul COR 315318, introdus în Monitorul Oficial.

Dronele, folosite pentru controale și măsurători

Instituțiile publice ar putea utiliza dronele pentru verificarea drumurilor, inventarierea locurilor de parcare, monitorizarea parcurilor și identificarea depozitelor ilegale de deșeuri. În urbanism și cadastru, aparatele pot genera modele tridimensionale, măsurători geodezice și imagini necesare verificării construcțiilor.

Pe șantiere, dronele pot urmări evoluția lucrărilor, calcula volumele de pământ și inspecta elementele amplasate la înălțime. În cazul clădirilor, camerele termografice pot indica pierderile de căldură sau problemele unor suprafețe greu accesibile.

Agricultorii pot primi imagini despre starea culturilor și pot aplica tratamente doar în zonele afectate. În silvicultură, tehnologia poate ajuta la observarea tăierilor ilegale și la identificarea timpurie a incendiilor.

Dronele pot inspecta și linii electrice, conducte, căi ferate sau turbine eoliene, reducând necesitatea trimiterii angajaților în zone periculoase.

Un inginer aeronautic va susține conferința

Invitatul evenimentului este Tudor Comșa, absolvent al programului de Inginerie Aeronautică al Imperial College London și pilot de drone certificat EASA pentru categoriile A1/A3 și A2.

Ela va prezenta modul în care datele obținute din aer pot fi folosite în deciziile companiilor și ale autorităților, dar și condițiile legislative și de siguranță pe care operatorii trebuie să le respecte.

În cadrul întâlnirii va fi discutat și standardul care stabilește cerințe de produs și metode de verificare pentru sistemele de aeronave fără pilot.

Dan DIMA