* 596 de candidați din Iași au obținut note între 5 și 6,99 la proba scrisă * ei nu pot ocupa o catedră pe perioadă nedeterminată, dar pot intra în cursa pentru posturile de suplinitori

Aproape unul din trei candidați evaluați în județul Iași a rămas sub pragul necesar titularizării, dar peste limita minimă cerută pentru suplinire. Iașul are al doilea cel mai mare număr din țară de rezultate între 5 și 6,99, după București.

Aproape 600 de ieșeni au ratat pragul titularizării

Iașul ocupă locul al doilea la nivel național după numărul candidaților care au obținut note între 5 și 6,99 la proba scrisă a concursului de Titularizare 2026.

Mai exact, 596 de candidați din județ se află în acest interval. Doar Bucureștiul are mai mulți, respectiv 964. Iașul este urmat de Timiș, cu 530 de candidați, și Cluj, cu 475. Clasamentul privește numărul brut de candidați, nu procentul rezultatelor slabe din fiecare județ.

Din cele 1.839 de lucrări evaluate în Iași, aproape o treime, respectiv 32,4%, au primit note între 5 și 6,99. Acești candidați au trecut pragul minim al probei scrise, dar nu au ajuns la nota 7, necesară pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică. Pentru suplinire sunt necesare minimum nota 5 la ambele probe.

Prin urmare, cei 596 de candidați ieșeni pot participa la etapele pentru ocuparea posturilor vacante sau rezervate pe perioadă determinată numai dacă au îndeplinit și celelalte condiții ale concursului.

Peste 1.000 de candidați din Iași au trecut de nota 7

Datele finale arată că alți 1.079 de candidați din Iași au obținut note între 7 și 9,99, iar un candidat a primit nota 10. În total, 1.080 de candidați ieșeni au trecut pragul notei 7 la proba scrisă.

Nici în cazul lor nota nu garantează titularizarea. Aceștia trebuie să aibă minimum 7 și la inspecția specială sau la proba practică și să găsească un post pe perioadă nedeterminată compatibil cu specializarea lor.

În cealaltă categorie, 163 de candidați din Iași au obținut note sub 5 și nu pot folosi rezultatul din această sesiune pentru ocuparea unui post didactic prin etapele obișnuite de titularizare sau suplinire.

Peste 10.600 de candidați sunt în aceeași situație

La nivel național, 10.627 de candidați au obținut note finale între 5 și 6,99, reprezentând 33,61% dintre lucrările evaluate. Alți 17.205 au primit cel puțin nota 7, iar 3.791 au rămas sub pragul notei 5. Pentru cei 596 de candidați din Iași, adevărata competiție începe după ocuparea posturilor titularizabile. Ei vor concura pentru catedrele rămase disponibile pe perioadă determinată, fără garanția că fiecare candidat care a trecut de nota 5 va obține și un loc într-o școală.

Teona SOARE