Canicula pune stăpânire pe Iași! Cod portocaliu de temperaturi extreme: până la 38°C

Iașul intră sub asediul celui mai puternic val de căldură al acestei veri. Meteorologii au emis o avertizare Cod Portocaliu pentru județul Iași, unde temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius, iar nopțile nu vor aduce aproape deloc răcoare. Disconfortul termic va atinge niveluri periculoase, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură va persista în perioada 3 – 7 august, afectând întreaga Moldovă, însă Iașul și Botoșaniul vor fi județele cele mai lovite de caniculă.

Cod galben luni, cod portocaliu marți

Luni, 3 august, județul Iași se află sub Cod Galben, cu temperaturi maxime între 33 și 37 de grade, caniculă locală și un disconfort termic accentuat. Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca aerul să fie greu de suportat.

Nici noaptea nu va aduce răcoare. În multe zone ale județului sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20-22 de grade, ceea ce înseamnă că organismul nu va avea timp să se refacă după arșița din timpul zilei.

Marți, Iașul intră sub Cod Portocaliu

Situația se agravează începând de marți, 4 august, când meteorologii ridică nivelul avertizării la Cod Portocaliu pentru județele Iași și Botoșani.

Temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius, iar senzația resimțită va fi și mai ridicată din cauza umidității.

Disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic. În plus, nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20-24 de grade.

Canicula continuă până la sfârșitul săptămânii

Informarea meteorologică este valabilă până în 7 august, ora 10:00, ceea ce înseamnă că întreaga regiune va traversa mai multe zile consecutive de temperaturi extreme.

Pe parcursul intervalului sunt prognozate temperaturi maxime între 33 și 37 de grade, iar în Iași până la 38 de grade, disconfort termic accentuat, indice temperatură-umezeală peste pragul critic de 80 de unități, nopți tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade.

Medicii recomandă prudență maximă

Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în intervalul 11:00-18:00, să consume suficiente lichide, să evite expunerea directă la soare și efortul fizic intens.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii, categoriile cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă extremă.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să nu lase copii sau animale în autoturismele parcate, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interiorul vehiculelor poate depăși rapid 50-60 de grade Celsius, devenind un pericol major pentru viață. Carmen DEACONU