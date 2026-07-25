Miroslava a depășit Pașcaniul! Harta locuințelor din județul Iași
Județul Iași numără 370.012 locuințe, însă distribuția acestora spune o poveste spectaculoasă despre migrația populației și transformarea unor comune în adevărate orașe. Dacă municipiul Iași rămâne lider incontestabil, cu 153.534 de locuințe, surpriza vine din zona metropolitană, unde Miroslava a ajuns să depășească municipiul Pașcani și să devină cea mai mare comună din județ.
Cu 15.598 de locuințe, Miroslava a trecut înaintea Pașcaniului, care are 15.282 de locuințe, confirmând explozia imobiliară din ultimii ani. Dezvoltarea accelerată a cartierelor rezidențiale și apropierea de municipiul Iași au transformat comuna într-un adevărat magnet pentru familiile care au ales să părăsească orașul.
Clasamentul continuă cu Ciurea, unde sunt înregistrate 8.587 de locuințe, urmată de Valea Lupului, cu 6.760, Holboca – 5.145, Târgu Frumos – 5.039, Bârnova – 4.914, Rediu – 4.896, Belcești – 4.853, iar Hârlău completează topul cu 4.010 locuințe.
Imediat după acestea se află Miroslovești (3.786), Popricani (3.319), Podu Iloaiei (3.255) și Lețcani (3.206), localități care continuă să atragă investiții și noi locuitori.
Top 20 localități după numărul de locuințe
Municipiul Iași – 153.534
Comuna Miroslava – 15.598
Municipiul Pașcani – 15.282
Comuna Ciurea – 8.587
Comuna Valea Lupului – 6.760
Comuna Holboca – 5.145
Municipiul Târgu Frumos – 5.039
Comuna Bârnova – 4.914
Comuna Rediu – 4.896
Comuna Belcești – 4.853
Orașul Hârlău – 4.010
Comuna Miroslovești – 3.786
Comuna Popricani – 3.319
Orașul Podu Iloaiei – 3.255
Comuna Lețcani – 3.206
Comuna Țibănești – 3.059
Comuna Românești – 2.894
Comuna Scobinți – 2.803
Comuna Voinești – 2.731
Comuna Cotnari – 2.778
Zona metropolitană schimbă complet harta județului
Datele arată limpede că dezvoltarea județului nu mai este concentrată exclusiv în municipiul Iași. Comune precum Miroslava, Valea Lupului, Holboca, Rediu, Bârnova, Lețcani și Ciurea au devenit poli rezidențiali puternici, unde în ultimul deceniu au fost construite mii de case și blocuri.
Practic, aceste localități funcționează deja ca suburbii ale municipiului, iar numărul locuințelor crește de la un an la altul într-un ritm pe care multe orașe din România nu îl mai pot atinge.
În același timp, diferențele dintre comune devin tot mai mari. În timp ce localitățile din jurul Iașului cunosc un adevărat boom imobiliar, multe comune din estul și sudul județului cresc mult mai lent, semn că dezvoltarea economică și investițiile continuă să fie concentrate în jurul municipiului reședință de județ.
Fondul locativ al județului Iași nu mai reflectă doar numărul de case existente, ci și direcția în care se mută populația. Iar clasamentul demonstrează că viitorul dezvoltării urbane nu se mai scrie doar în municipiul Iași, ci și în comunele care îl înconjoară, transformate în ultimii ani în adevărate orașe de sine stătătoare. Daniel BACIU