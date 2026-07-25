Miroslava a depășit Pașcaniul! Harta locuințelor din județul Iași

Județul Iași numără 370.012 locuințe, însă distribuția acestora spune o poveste spectaculoasă despre migrația populației și transformarea unor comune în adevărate orașe. Dacă municipiul Iași rămâne lider incontestabil, cu 153.534 de locuințe, surpriza vine din zona metropolitană, unde Miroslava a ajuns să depășească municipiul Pașcani și să devină cea mai mare comună din județ.

Cu 15.598 de locuințe, Miroslava a trecut înaintea Pașcaniului, care are 15.282 de locuințe, confirmând explozia imobiliară din ultimii ani. Dezvoltarea accelerată a cartierelor rezidențiale și apropierea de municipiul Iași au transformat comuna într-un adevărat magnet pentru familiile care au ales să părăsească orașul.

Clasamentul continuă cu Ciurea, unde sunt înregistrate 8.587 de locuințe, urmată de Valea Lupului, cu 6.760, Holboca – 5.145, Târgu Frumos – 5.039, Bârnova – 4.914, Rediu – 4.896, Belcești – 4.853, iar Hârlău completează topul cu 4.010 locuințe.

Imediat după acestea se află Miroslovești (3.786), Popricani (3.319), Podu Iloaiei (3.255) și Lețcani (3.206), localități care continuă să atragă investiții și noi locuitori.

Top 20 localități după numărul de locuințe

Municipiul Iași – 153.534

Comuna Miroslava – 15.598

Municipiul Pașcani – 15.282

Comuna Ciurea – 8.587

Comuna Valea Lupului – 6.760

Comuna Holboca – 5.145

Municipiul Târgu Frumos – 5.039

Comuna Bârnova – 4.914

Comuna Rediu – 4.896

Comuna Belcești – 4.853

Orașul Hârlău – 4.010

Comuna Miroslovești – 3.786

Comuna Popricani – 3.319

Orașul Podu Iloaiei – 3.255

Comuna Lețcani – 3.206

Comuna Țibănești – 3.059

Comuna Românești – 2.894

Comuna Scobinți – 2.803

Comuna Voinești – 2.731

Comuna Cotnari – 2.778

Zona metropolitană schimbă complet harta județului

Datele arată limpede că dezvoltarea județului nu mai este concentrată exclusiv în municipiul Iași. Comune precum Miroslava, Valea Lupului, Holboca, Rediu, Bârnova, Lețcani și Ciurea au devenit poli rezidențiali puternici, unde în ultimul deceniu au fost construite mii de case și blocuri.

Practic, aceste localități funcționează deja ca suburbii ale municipiului, iar numărul locuințelor crește de la un an la altul într-un ritm pe care multe orașe din România nu îl mai pot atinge.

În același timp, diferențele dintre comune devin tot mai mari. În timp ce localitățile din jurul Iașului cunosc un adevărat boom imobiliar, multe comune din estul și sudul județului cresc mult mai lent, semn că dezvoltarea economică și investițiile continuă să fie concentrate în jurul municipiului reședință de județ.

Fondul locativ al județului Iași nu mai reflectă doar numărul de case existente, ci și direcția în care se mută populația. Iar clasamentul demonstrează că viitorul dezvoltării urbane nu se mai scrie doar în municipiul Iași, ci și în comunele care îl înconjoară, transformate în ultimii ani în adevărate orașe de sine stătătoare. Daniel BACIU