Profesorii care vor să conducă o școală de stat se vor putea înscrie la concurs începând din 14 septembrie. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul și bibliografia pentru sesiunea din toamna anului 2026, iar rezultatele finale sunt programate pe 9 decembrie. La Iași, concursul poate interesa o rețea de peste 180 de unități școlare de stat cu personalitate juridică.

Ministerul Educației și Cercetării scoate la concurs, în toamna anului 2026, funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Proiectul de ordin care stabilește calendarul și bibliografia pentru proba scrisă a fost publicat în consultare publică pe 24 iulie. Observațiile pot fi trimise ministerului timp de zece zile calendaristice.

Lista posturilor disponibile nu este încă publică. Inspectoratele școlare vor anunța pe 17 august funcțiile vacante de director și director adjunct pentru care se organizează concursul, raportate la rețeaua școlară a anului 2026–2027. Abia atunci se va putea spune exact câte posturi vor fi disponibile în județul Iași.

Câte școli din Iași ar putea intra în concurs

În județul Iași sunt înregistrate 182 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică, potrivit unei prelucrări a rețelei școlare oficiale pentru anul 2025–2026. Acestora li se adaugă 61 de unități private cu personalitate juridică, care nu intră însă în concursul organizat pentru sistemul de stat.

În municipiul Iași funcționează 59 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică și 43 de unități private. Cifrele nu reprezintă numărul posturilor care vor fi scoase la concurs: o școală poate avea conducerea ocupată, poate avea vacant doar postul de director adjunct sau poate să nu apară deloc pe lista din această sesiune.

Datele au fost calculate din setul oficial al Ministerului Educației privind rețeaua școlară 2025–2026, actualizat în februarie 2026. Rețeaua pentru 2026–2027 poate include modificări, comasări sau schimbări de statut, astfel încât lista decisivă pentru candidați rămâne cea pe care Inspectoratul Școlar Județean Iași o va publica pe 17 august.

Dosarele se depun din 14 septembrie

Candidații vor putea depune dosarele de înscriere în perioada 14 septembrie–2 octombrie 2026. Documentele vor fi verificate până pe 7 octombrie, iar lista finală a persoanelor admise sau respinse după verificarea dosarelor va fi afișată pe 9 octombrie.

Prima probă este programată pe 13 octombrie și va evalua competențele, capacitățile și aptitudinile personale ale candidaților. Rezultatele definitive, după contestații, vor fi publicate pe 15 octombrie.

Proba scrisă pentru directori are loc pe 20 octombrie

Proba scrisă este programată pentru 20 octombrie 2026. Candidații vor fi testați din management educațional și legislație școlară. Conform metodologiei, testul standardizat va avea 25 de itemi, timpul de lucru va fi de maximum 90 de minute, iar nota minimă de promovare este 7.

Rezultatele finale ale probei scrise vor fi afișate pe 22 octombrie. Între 23 octombrie și 4 noiembrie, comisiile vor realiza evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a planurilor de acțiune depuse de candidați.

Interviurile se desfășoară în noiembrie

Candidații care trec de primele etape vor susține interviurile în perioada 12–27 noiembrie. Vor fi evaluate competențele personale și digitale, capacitatea de rezolvare a unor situații-problemă și modul în care este susținut planul managerial.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie. Candidații admiși pentru mai multe funcții își vor exprima opțiunile pe 10 decembrie, iar rezultatele vor fi validate de inspectoratele școlare pe 11 decembrie.

Deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, iar noii directori și directori adjuncți își vor începe mandatele la 1 ianuarie 2027.

Ce trebuie să învețe candidații

Bibliografia pentru proba scrisă cuprinde atât legislație, cât și volume de management și pedagogie. Candidații trebuie să studieze:

anumite titluri și capitole din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

integral Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

capitolul despre managementul curriculumului la nivelul școlii din Cadrul de referință al curriculumului național;

integral Profilul profesional al managerului școlar;

primele trei capitole din volumul „Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”, de Tony Bush;

capitolul al IX-lea din „Învățarea vizibilă”, de John Hattie.

Cine poate candida pentru funcțiile de conducere

La concurs se pot înscrie cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au o vechime de minimum cinci ani. Candidații trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, toate condițiile prevăzute în metodologia aprobată pentru organizarea concursului. Dosarele vor fi încărcate în aplicația informatică dedicată.

Pentru profesorii din Iași, data decisivă este 17 august. Atunci va deveni public nu doar numărul posturilor, ci și lista concretă a școlilor în care funcțiile de director sau director adjunct sunt vacante. Clara DIMA