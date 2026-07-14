Se toarnă asfalt la turbionul de la Pașcani

Moment istoric pentru infrastructura Moldovei! La sud de Pașcani, în județul Iași, au început lucrările de așternere a asfaltului la cel mai mare nod rutier construit vreodată în România și primul de tip turbion. Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din țară intră într-o nouă etapă, iar visul conexiunii dintre Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8) prinde contur.

Constructorul UMB a mobilizat o forță impresionantă pe șantier, iar primele straturi de asfalt sunt deja turnate pe corpul principal al autostrăzii, în zona uriașului nod rutier care va schimba complet harta traficului din Moldova. Amplasată în județul Iași, la sud de Pașcani, intersecția dintre A7 și A8 va deveni unul dintre cele mai importante puncte rutiere din România și din estul Europei.

4.700 de muncitori și 1.000 de utilaje pe autostrada de la Bacău la Pașcani!

Dimensiunile proiectului sunt impresionante: nodul rutier se întinde pe aproape doi kilometri și ocupă o suprafață de 220 de hectare. Va avea opt bretele proiectate pentru viteze de până la 80 km/h, 12 pasaje și cinci podețe, devenind cea mai complexă intersecție de autostrăzi realizată până acum în România.

Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Scrioșteanu, afirmă că pe toate loturile dintre Bacău și Pașcani se lucrează într-un ritm susținut, cu aproximativ 4.700 de muncitori și 1.000 de utilaje, cea mai mare mobilizare de resurse înregistrată vreodată pe un proiect rutier din Moldova. Obiectivul autorităților rămâne deschiderea succesivă a tuturor loturilor A7 până la sfârșitul acestui an, inclusiv tronsonul care ajunge la Pașcani.

Pentru Iași și întreaga regiune, nodul turbion reprezintă mult mai mult decât o simplă intersecție de autostrăzi. El va uni Autostrada Moldovei cu Autostrada Unirii și va transforma zona într-un punct strategic de legătură între sudul Europei, Republica Moldova, Cernăuți, Transilvania și vestul continentului. Daniel BACIU