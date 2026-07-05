Puține povești culturale ale Iașului au atâta prospețime și atâta continuitate ca povestea Corului de Copii al Operei Naționale Române din Iași. În 15 ani de activitate, sub coordonarea dirijorului Raluca Zaharia, corul a devenit nu doar o prezență constantă pe scena lirică, ci și o adevărată școală de sensibilitate, disciplină și expresie artistică.

Pentru public, copiii din cor sunt vocile limpezi care schimbă atmosfera unei săli. Pentru părinți, sunt dovada că educația prin artă poate construi încredere, răbdare și curaj. Pentru Opera Iași, sunt una dintre cele mai vii punți dintre instituție și oraș: o generație după alta intră în scenă, învață să asculte, să respire împreună, să respecte muzica și să ducă mai departe emoția spectacolului.

Mii de voci formate, mii de apariții pe scenă

În cei 15 ani, prin Corul de Copii au trecut mii de copii. Unii au rămas aproape de muzică, alții au ales alte drumuri, dar au dus cu ei ceva esențial: exercițiul prezenței, al atenției, al lucrului în echipă și al emoției controlate. Într-o lume în care copiii sunt tot mai atrași de ecrane și de viteza consumului digital, corul a oferit un alt ritm: repetiție, răbdare, ascultare, memorie, dicție, disciplină și bucuria de a construi ceva împreună.

Corul nu a fost doar un loc în care copiii au cântat. A fost un spațiu în care au crescut. Au învățat să intre pe scenă fără teamă, să primească aplauze fără orgoliu, să muncească fără să fie mereu în prim-plan. Pentru mulți dintre ei, Opera a devenit prima mare întâlnire cu arta vie.

De la „Carmen” și „Tosca”, la gale și concerte pentru public

Vocile copiilor au fost integrate în spectacole importante ale Operei ieșene. Publicul i-a putut asculta în producții precum „Carmen” de Georges Bizet, unde Opera Națională Română Iași anunță participarea soliștilor, corului, corului de copii, baletului și orchestrei, dar și în „Tosca” de Giacomo Puccini, spectacol aniversar în care apar, de asemenea, corul de copii și ansamblurile Operei ieșene.

Corul a fost prezent și în evenimente dedicate copiilor și publicului larg, precum „Gala Copiilor”, unde au cântat alături de soliștii, orchestra și corul Operei ieșene, sub coordonarea Ralucăi Zaharia pentru partea de cor de copii. De asemenea, copiii au participat la proiecte precum „Matinee muzicale la Operă”, un format prin care muzica a fost apropiată de familii și de publicul tânăr.

Un alt reper este participarea Corului de Copii al ONRI la concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, unde vocile copiilor au fost asociate cu versuri eminesciene precum „Revedere”, „Somnoroase păsărele” și „Floare albastră”.

Raluca Zaharia, dirijorul care a construit o comunitate

În spatele celor 15 ani se află o muncă pe care publicul o vede doar în clipa spectacolului, dar care începe cu mult înainte de aplauze. Raluca Zaharia a construit în jurul corului o comunitate artistică în care copiii vin nu doar ca să cânte, ci ca să descopere ce pot deveni prin muzică.

Dirijorul apare în prezentarea Operei Iași ca responsabil pentru corul de copii, iar într-un interviu publicat de instituție vorbea despre un ansamblu numeros, deschis copiilor din Iași, cu participare fără taxă, ceea ce transformă acest proiect într-unul cu miză culturală și socială.

Această dimensiune contează enorm. Într-un oraș cu școli bune, universități puternice și instituții culturale de tradiție, Corul de Copii al Operei Iași a devenit una dintre formele cele mai directe prin care copiii ajung să trăiască arta, nu doar să o privească din sală.

Muzică, educație și solidaritate

În cei 15 ani, copiii au cântat nu doar pentru săli pline, ci și pentru cauze. Au participat la concerte, gale și campanii caritabile, ducând muzica acolo unde era nevoie de lumină, încurajare și solidaritate. Aceasta este, poate, una dintre cele mai frumoase lecții ale corului: arta nu este doar performanță, ci și generozitate.

Pentru Iași, aniversarea celor 15 ani nu înseamnă doar bilanț. Înseamnă confirmarea unui proiect care a crescut odată cu orașul și care a dat scenei ieșene sute și mii de chipuri tinere. Într-o instituție în care marile partituri cer forță, tehnică și emoție, copiii aduc ceva ce nu poate fi înlocuit: prospețimea.

După 15 ani, Corul de Copii al Operei Naționale Române din Iași rămâne una dintre cele mai emoționante forme de educație culturală din oraș. A format voci, a umplut săli, a adus aplauze și a arătat că scena poate fi, pentru un copil, începutul unei vieți mai curajoase. Maura ANGHEL