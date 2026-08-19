Filarmonica „Moldova” mută concertele sub cerul liber

* trei seri de muzică live, pe 21, 27 și 28 august, readuc Orchestra simfonică și Corul Academic „Gavriil Musicescu” în Amfiteatrul Palas * toate concertele încep la ora 19.00, iar accesul publicului este gratuit * Constantin Grigore, Consuela Radu-Țaga și Radu Postăvaru se află la pupitrul celor trei seri ale Stagiunii Estivale 2026

Filarmonica „Moldova” scoate muzica din sala de concert și o aduce, pentru trei seri de sfârșit de

Iașul primește la sfârșitul acestei săptămâni o alternativă culturală la obișnuitele seri de vară petrecute pe terase. Filarmonica „Moldova” continuă Stagiunea Estivală 2026 și mută Orchestra simfonică și Corul Academic „Gavriil Musicescu” în aer liber, la Teatrul de Vară – Amfiteatrul Palas. Calendarul oficial al Filarmonicii confirmă trei concerte în numai opt zile: 21, 27 și 28 august, fiecare cu începere de la ora 19.00.

Primul este programat vineri, 21 august. Orchestra simfonică va evolua sub conducerea dirijorului Constantin Grigore, iar solista serii va fi soprana Cristina Popa. Este concertul care deschide seria de la sfârșitul lunii și aduce formula simfonică în spațiul deschis al Amfiteatrului Palas.

Corul „Gavriil Musicescu” are propria seară

După o pauză de câteva zile, programul se reia joi, 27 august, tot de la ora 19.00. De această dată scena aparține Corului Academic „Gavriil Musicescu”, unul dintre ansamblurile reprezentative ale Filarmonicii ieșene. La pupitru se va afla dirijoarea Consuela Radu-Țaga.

Schimbarea formulei nu este întâmplătoare. În locul unei succesiuni de concerte construite după aceeași rețetă, Stagiunea Estivală alternează orchestra și corul, oferind publicului două tipuri diferite de experiență muzicală.

Radu Postăvaru închide seria din august

Ultimul concert este programat vineri, 28 august, la numai 24 de ore după seara corală. Orchestra simfonică revine la Amfiteatrul Palas, de această dată sub bagheta dirijorului Radu Postăvaru. Și acest concert începe la ora 19.00.

Cele trei seri pun astfel cap la cap o mică stagiune în interiorul stagiunii: două concerte simfonice și unul coral, concentrate în ultima parte a lunii august.

Miza formulei estivale este însă mai mare decât simpla schimbare a sălii. Muzica simfonică ajunge într-un spațiu prin care trec zilnic mii de oameni, inclusiv un public care nu intră în mod obișnuit într-o sală de concert.

Maura ANGHEL