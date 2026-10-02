„Trandafir de la Moldova”, două zile de spectacol cu artiști din România și Republica Moldova

Iașul se pregătește pentru două zile în care folclorul, dansul și muzica tradițională vor transforma Casa de Cultură a Studenților într-o adevărată sărbătoare a Moldovei. Pe 6 și 7 octombrie 2026 are loc cea de-a LVII-a ediție a Festivalului folcloric „Trandafir de la Moldova”, eveniment organizat de Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Pe scenă vor urca ansambluri de dansuri, grupuri vocale, fanfare și tarafuri din Iași, Botoșani, Suceava, Vaslui, Olt și Mureș, dar și invitați din Republica Moldova. Practic, timp de două zile, Iașul devine un punct de întâlnire pentru tradițiile și cântecele de pe ambele maluri ale Prutului.

Spectacolul începe în ambele zile la ora 16.30, iar intrarea este liberă.

Două seri, două finale spectaculoase

Marți, 6 octombrie, publicul îi va putea vedea pe scenă pe membrii Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Fanfara „Shukar Panțîru” din Zece Prăjini, Ansamblul folcloric sătesc „Megieșii” din Cornu Luncii – Suceava, Grupul vocal-instrumental „Răsunete” al CJCPCT Iași, Ansamblul „Novaia Zaria” din Botoșani, „Doina Carpaților” și „Românașul” din Albești – Mureș.

Seara va avea însă un moment special: Zinaida Bolboceanu și Taraful tradițional din Chișinău – Republica Moldova vor încheia spectacolul.

Miercuri, 7 octombrie, seria spectacolelor continuă cu Ansamblul Artistic Profesionist „Florile Moldovei” al CJ Iași, Taraful tradițional „Rădăcini”, Fanfara „Frații Lucan” din Chetriș, Ansamblul „Iăpușnița” din Hîncești – Republica Moldova, dar și formații din Vaslui, Iași, Botoșani și Suceava.

Finalul festivalului îi aparține Ralucăi Radu și noului său proiect „Alai”, un moment pregătit să încheie în forță cele două zile dedicate tradiției.

Pentru iubitorii de folclor, „Trandafir de la Moldova” promite două seri în care costumele populare, dansurile, tarafurile și vocile tradiționale vor aduce pe scena ieșeană atmosfera satului românesc și spiritul Moldovei.Carmen DEACONU