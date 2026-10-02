Primii kilometri din Autostrada Unirii A8  ar putea fi deschiși în primăvara lui 2027

Lucrările pe primul sector al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, au accelerat puternic în ultimele luni, după un început de an mai lent. Potrivit lui Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, șantierul se apropie de 70% stadiu fizic, iar primii kilometri ai autostrăzii ar urma să fie dați în trafic în prima parte a anului viitor.

„După un început mai timid, cu multă ploaie și un șantier înotând în apă la tot pasul, constructorul s-a dezlănțuit în ultimele luni”, a declarat Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, în primăvara lui 2027 ar urma să fie deschisă circulației prima jumătate a proiectului, între Târgu Mureș și Acățari. Cei aproximativ 12 kilometri dintre Acățari și Miercurea Nirajului ar urma să fie finalizați și deschiși traficului în vara anului viitor.

Sectorul are o importanță strategică pentru viitoarea Autostradă a Unirii, fiind primul tronson care va face parte din legătura rutieră de mare viteză dintre Moldova și Transilvania.

„Este primul pas esențial pentru conectarea rapidă și modernă a Moldovei cu Transilvania. Dar nu ne oprim aici. În această toamnă vom emite autorizația de construire pentru următorul sector, de la Miercurea Nirajului spre Sovata. Mai departe, pe A8 montan, se lucrează deja pe sectorul Joseni – Ditrău, iar pentru celelalte sectoare dificile din munți suntem în plin proces de proiectare de detaliu”, a anunțat secretarul de stat.

Salt de peste 30 de puncte procentuale în opt luni

Datele raportate de CNAIR indică o accelerare evidentă a lucrărilor în 2026. Dacă la începutul anului stadiul fizic era de 27,76%, în august acesta ajunsese la 60,66%.

Creșterea cea mai spectaculoasă s-a produs în perioada aprilie-iunie. În martie, lucrările ajunseseră la 30,48%, iar în aprilie la 32,24%. În mai, însă, stadiul fizic a urcat la 43,15%, ceea ce înseamnă un avans de aproape 11 puncte procentuale într-o singură lună.

Ritmul a fost și mai susținut în iunie, când tronsonul a ajuns la 55,60%, cu peste 12 puncte procentuale peste nivelul din luna precedentă. În iulie, stadiul a crescut la 60,09%, iar în august la 60,66%.

Astfel, între ianuarie și august, lucrările au avansat cu 32,90 puncte procentuale. Mai mult de jumătate din acest progres a fost realizat în numai trei luni, aprilie-iunie, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo și intrarea în perioada favorabilă lucrărilor de construcții.

Dacă ritmul actual se menține, tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului se apropie de momentul în care primele segmente ale A8 vor deveni efectiv circulabile, transformând proiectul Autostrăzii Unirii dintr-o promisiune de infrastructură într-o legătură rutieră concretă între regiuni.

Daniel BACIU