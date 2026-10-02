* u n ganglion care aproape dispăruse, o ecografie făcută „ca să fie siguri” și un diagnostic care a schimbat într-o clipă viața unei familii * Katerina are șapte ani, face gimnastică, iubește animalele și visează să devină medic veterinar * acum, părinții ei încearcă să strângă aproximativ 465.000 de euro pentru a ajunge cu ea la tratament în Barcelona

Duminică dimineață, Katerina a intrat în biserică zâmbind. Nu știa că omul spre care se îndrepta hotărâse deja să spună „nu”. Nu știa nici că, dincolo de ușa altarului, exista un discurs întreg pregătit pentru părinții ei: nu mă mai implic în cazuri, nu mai pot, trebuie să mă opresc. Katerina n-a auzit nimic din toate acestea. A zâmbit. Și toate argumentele s-au prăbușit.

Un zâmbet care a schimbat un „nu” în „mergem mai departe”

Părinții Katerinei, Constantin și Alexandra, veniseră după slujbă pentru un sfat și cu o speranță: să găsească o cale prin care copilul lor să ajungă la tratamentul de care are nevoie. Omul căruia îi cereau ajutorul își promisese însă că se va opri. Că nu se va mai implica în cazuri. Își pregătise chiar și explicațiile. „Când am deschis ușa altarului aveam în minte format tot discursul de a-i refuza, de a le explica faptul că eu nu mă mai implic”, povestește el. Mai întâi a venit mama. Au schimbat câteva cuvinte. Apoi, din spatele ei, a apărut Katerina.

Șapte ani. Un zâmbet uriaș: „Fix în suflet m-a privit și am simțit cum Dumnezeu mă întreabă prin ochii ei: «De ce fugi de Mine, când știi că fără cruce nu există mântuire?».”

Discursul pregătit a dispărut. Au ieșit în curtea bisericii și acolo a început povestea pe care niciun părinte nu ar trebui să fie obligat să o spună despre copilul său.

Totul a început cu un ganglion la picior

Katerina face gimnastică. Părinții sunt atenți la starea ei de sănătate și merg cu ea la monitorizări. La un moment dat au observat un ganglion limfatic inflamat la picior. Au ajuns la medicină sportivă, apoi la o ecografie de părți moi. La început, explicațiile posibile păreau dintre cele obișnuite: o zgârietură de pisică, o căpușă, poate o inflamație care urma să treacă. Și, aparent, chiar trecuse. Ganglionul s-a dezumflat, la picior aproape că nu se mai vedea nimic. Ar fi fost atât de simplu să se oprească acolo, dar medicul de familie a insistat însă ca investigațiile să continue. Familia a mers la spital pentru analize, tocmai pentru a afla cu certitudine ce provocase inflamația. Analizele de sânge au ieșit bine, apoi a venit ecografia abdominală și lumea s-a rupt în două.

Investigațiile au continuat cu tomografie computerizată. Diagnosticul primit de familie: neuroblastom.

Neuroblastomul este un cancer care se dezvoltă din celule nervoase imature și apare în special la copii. Cel mai frecvent pornește din glandele suprarenale sau din țesutul nervos aflat de-a lungul coloanei vertebrale, iar tratamentul poate presupune, în funcție de categoria de risc, chirurgie, chimioterapie, radioterapie, transplant de celule stem sau imunoterapie.

Evoluția bolii diferă foarte mult de la un copil la altul, iar medicii stabilesc riscul ținând cont inclusiv de vârsta copilului, extinderea bolii și caracteristicile biologice și genetice ale tumorii.

Pentru Katerina, de acum înainte fiecare investigație, fiecare rezultat și fiecare zi contează.

Katerina vrea să se facă medic veterinar

Dincolo de dosarul medical există însă o fetiță de șapte ani care iubește animalele atât de mult, încât atunci când vorbește despre viitor nu visează la lucruri complicate. Vrea să devină medic veterinar. La șapte ani, universul ar trebui să însemne școală, gimnastică, animale, desene, joacă, prieteni și întrebarea „ce vreau să mă fac atunci când voi fi mare?”. Pentru Katerina, peste toate acestea a venit brusc un cuvânt pe care copiii n-ar trebui să fie nevoiți să-l învețe atât de devreme: cancer. Părinții ei nu par însă dispuși să lase acest cuvânt să scrie singur restul poveștii.

„Nu i-am văzut destabilizați și nici revoltați pe situație, doar deciși să încerce imposibilul, dacă este cazul, pentru a-și vedea fetița din nou sănătoasă”, spune inițiatorul campaniei. Ținta familiei este Barcelona, unde speră să poată continua investigațiile și tratamentul într-un centru specializat. Suma estimată și comunicată pentru această luptă este uriașă: aproximativ 465.000 de euro. Pentru aproape orice familie, sunt bani imposibil de strâns singură.

Pentru câteva zeci de mii de oameni, însă, imposibilul se poate împărți în donații de 10, 20, 50 sau 100 de lei.

465.000 de euro și o fetiță care nu știe cât costă viitorul ei

Campania a început pe 1 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului, într-o zi cu o puternică semnificație pentru familia care își pune speranța atât în medici, cât și în credință. Poate că acesta este, de fapt, momentul cel mai greu de înțeles pentru cei care privesc o asemenea poveste din afară. Un copil de șapte ani nu știe cât costă un tratament, nu știe ce înseamnă 465.000 de euro. Nu știe câte telefoane trebuie date, câte documente trebuie trimise, câte nopți vor petrece părinții căutând soluții sau câți oameni trebuie convinși să se oprească, pentru câteva secunde, din propria lor viață.

Copilul știe doar că vrea să trăiască, să se întoarcă la gimnastică, să crească, să îngrijească animale. Să ajungă, într-o zi, medicul veterinar pe care îl vede acum numai cu ochii imaginației.

De aici înainte, povestea Katerinei nu mai este numai povestea unei familii, poate deveni povestea unei comunități.

Pentru că 465.000 de euro reprezintă o sumă uriașă pentru doi părinți. Dar fiecare om care donează poate lua o bucățică din această povară și o poate muta pe umerii lui.

Un copil nu ar trebui să ducă singur o asemenea luptă.

Date pentru donații

Titular: Constantin Dubei – tatăl Katerinei

IBAN lei: RO60BACX0000002424541009

IBAN euro: RO33BACX0000002424541010

BIC/SWIFT: BACXROBUXXX

Revolut: 0740045123

Revtag: @dubeio7cj

Datele bancare și suma necesară sunt cele comunicate de familia Katerinei și de inițiatorii campaniei. Maura ANGHEL