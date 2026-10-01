Iașul are primul Centru de Justiţie Familială din ţară

Centrul de Justiţie Familială pentru prevenirea femicidului. Acest centru va funcţiona pe Strada Petre Ţuţea, nr. 3, bloc 909, tronson 2, la parter, pentru o perioadă iniţială de 5 ani.

Proiectul aduce la aceeaşi masă mai multe instituţii şi organizaţii care lucrează cu victimele violenţei domestice. Printre ele sunt Primăria Municipiului Iaşi, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Asociaţia Alternative Sociale, Institutul de Medicină Legală Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi. „Am lucrat ani de zile, ca asistent social, alături de femei care au trecut prin violenţă domestică. Ştiu cât de greu se rosteşte uneori primul "am nevoie de ajutor" şi cât de important este ce se întâmplă după acel moment. O femeie care cere protecţie nu ar trebui să fie nevoită să caute singură drumul între instituţii, să îşi spună povestea de mai multe ori şi să încerce să înţeleagă, într-un moment de teamă, unde trebuie să meargă mai departe”, spune viceprimarul Roxana Necula.

Ideea înfiinţării Centrului de Justiţie Familială a pornit din dorinţa ca victimele să poată avea acces la serviciile sociale, psihologice, juridice şi medicale într-un cadru coordonat, fără să fie nevoie să alerge de la o instituţie la alta. „Prevenirea femicidului înseamnă să nu aşteptăm ultimul episod de violenţă. Înseamnă să recunoaştem pericolul mai devreme, să ascultăm, să intervenim şi să oferim protecţie atunci când încă putem schimba cursul unei poveşti. Lucrând împreună acest centru va devine un loc în care o femeie şi copiii ei dacă intră cu teamă, vor pleca ştiind că nu mai sunt singuri şi că există oameni care îi vor însoţi mai departe”, spune viceprimarul Roxana Necula. Laura RADU