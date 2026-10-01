* Iașul are un centru public cu 20 de locuri pentru victimele violenței domestice și copiii lor *în 2024 au fost găzduite 24 de persoane, iar în 2025 – 26 * dincolo de 112, victima poate primi gratuit adăpost, consiliere psihologică, sprijin juridic și ajutor pentru a-și reconstrui viața

O femeie agresată acasă nu are nevoie doar de o patrulă de poliție. Uneori are nevoie, în aceeași noapte, de un loc în care agresorul să nu o poată găsi, de un pat pentru copil, de acte, avocat, psiholog și bani pentru a începe din nou. În municipiul Iași există un asemenea serviciu. Este însă unul mic: 20 de locuri, într-un oraș cu sute de intervenții și dosare de violență domestică.

20 de locuri pentru femeile și copiii care trebuie să plece de acasă

Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială Iași și are o capacitate maximă de numai 20 de locuri în regim rezidențial. Aici pot fi primite persoane adulte victime ale violenței domestice, singure sau împreună cu copiii lor. Găzduirea este gratuită. Nu este vorba doar despre un pat într-un adăpost. Regulamentul centrului prevede consiliere psihologică și suport emoțional, sprijin pentru probleme juridice, reintegrare familială și comunitară, orientare profesională, asistență pentru obținerea actelor de identitate, a certificatului medico-legal sau a ordinului de protecție și legătura cu alte instituții care pot interveni în caz.

În 2024, centrul a avut 24 de beneficiari: 10 adulți și 14 copii. Șapte beneficiari au fost sprijiniți pentru obținerea unui ordin de protecție, 16 au primit consiliere psihologică, iar pentru o familie a fost identificat un alt spațiu locativ.

Un an mai târziu, numărul beneficiarilor a crescut ușor. Raportul Direcției de Asistență Socială pentru 2025 consemnează 26 de persoane – 14 adulți și 12 copii, pentru care au fost încheiate 14 contracte de servicii. Centrul funcționa atunci cu cinci dintre cele șase posturi prevăzute.

Un indiciu asupra presiunii existente în sistem vine de la DGASPC Iași, instituție diferită, cu competență județeană: aceasta raporta 23 de victime ale violenței domestice beneficiare ale serviciilor sale numai în primul semestru din 2026. Datele nu pot fi adunate direct cu cele ale centrului municipal, deoarece provin din servicii și populații beneficiare diferite.

Nu trebuie să aștepte următoarea bătaie

Intrarea în centrul municipal nu este condiționată exclusiv de existența unui ordin de protecție. Solicitarea poate veni direct de la victimă sau prin poliție, spital, DGASPC, ONG ori alte instituții. Regulamentul permite inclusiv admiterea unei persoane care nu are actul de identitate asupra sa în acel moment, urmând ca documentele să fie recuperate ulterior. Sunt luate în calcul, după caz, certificatul medico-legal, documentele medicale, plângerea la poliție, ordinul de protecție sau evaluarea de risc.

Prima perioadă de rezidență este de 14 zile, în regim de urgență. Ea poate fi urmată de o perioadă temporară de 60 de zile, iar în funcție de situația victimei șederea poate fi prelungită până la maximum 18 luni.

Aici apare una dintre cele mai importante realități ale violenței domestice: plecarea nu se termină odată cu închiderea ușii. Victima trebuie să găsească o locuință, venituri, uneori creșă sau școală pentru copil, să își refacă documentele și să gestioneze procedurile judiciare. Tocmai de aceea, durata efectivă a șederilor și numărul femeilor care părăsesc centrul având o locuință și venit stabil sunt indicatori esențiali care ar merita publicați anual.

Peste 5.300 de intervenții într-un singur județ

Dimensiunea fenomenului este mult mai mare decât numărul celor care ajung efectiv într-un centru. În primele nouă luni din 2025, polițiștii ieșeni au intervenit la 5.326 de cazuri de violență domestică sesizate prin 112. Au fost emise 705 ordine de protecție provizorii, în timp ce în 558 de situații persoanele vătămate au refuzat măsura.

Anterior, IPJ Iași raportase 2.827 de dosare penale privind fapte de violență în familie în 2024, iar numai în primele patru luni din 2025 existau deja 824 de asemenea dosare și 260 de ordine de protecție provizorii.

La nivel național, linia gratuită ANES 0800 500 333, disponibilă permanent, a primit 9.285 de apeluri în 2024. Numărul poate fi folosit inclusiv de o rudă, un vecin sau un martor care cere informații despre pașii de urmat.

În Iași mai există servicii oferite de DGASPC și organizații nonguvernamentale, inclusiv locuință protejată, centru de primire în regim de urgență și servicii de consiliere. Lista oficială ANES indică atât serviciile publice, cât și Centrul de Mediere și Securitate Comunitară. Pentru o femeie aflată în pericol imediat, primul număr rămâne 112. Dar problema nu se termină odată cu intervenția poliției. Cele 20 de locuri ale centrului municipal arată că adevărata întrebare începe după aceea: unde doarme femeia în noaptea următoare și ce viață poate construi după ce a avut curajul să plece? Teona SOARE