De la lectura „nativilor digitali” la pregătirea asistenților medicali

* Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași organizează trei zile dedicate educației, adolescenților, profesorilor seniori și formării cadrelor didactice * programul marchează 55 de ani de continuitate în pregătirea profesorilor ieșeni și include relansarea proiectului județean ECHILIBRU

Prevenirea adicțiilor în rândul adolescenților, îmbătrânirea sănătoasă a profesorilor, arta realizată de dascălii seniori și educația „nativilor digitali” se întâlnesc, în aceste zile, la Iași. Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” a construit ediția din 2026 a Zilelor CCD în jurul unei aniversări importante: 55 de ani de continuitate în formarea cadrelor didactice.

55 de ani de formare a profesorilor din Iași

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași marchează în 2026 nu doar Ziua Mondială a Educației, ci și o aniversare instituțională: 55 de ani de continuitate în formarea cadrelor didactice. Programul desfășurat între 30 septembrie și 2 octombrie este inclus în proiectul „Anul Spiru Haret la Casa Corpului Didactic Iași” și readuce în discuție una dintre ideile asociate reformatorului român: școala deschisă către comunitate și către viitor. Invitatie_si_Agenda_Zilele CCD …

Deschiderea oficială a avut loc miercuri, 30 septembrie, în Amfiteatrul „Spiru Haret”, cu participarea reprezentanților sistemului de educație, administrației, universităților ieșene, organizațiilor neguvernamentale și mediului privat. Agenda reunește astfel nu doar profesorii, ci și instituțiile care lucrează direct cu elevii și familiile lor.

Adolescenții și adicțiile, în centrul primei zile

Una dintre temele puternice ale ediției este proiectul „ECHILIBRU – Program județean pentru prevenirea adicțiilor și dezvoltarea sănătoasă a adolescenților”, care intră în anul al doilea de implementare, pentru perioada 2026–2027. Programul este inițiat de CCD Iași cu sprijinul Consiliului Județean Iași și aduce la aceeași masă elevi, părinți, profesori, consilieri școlari și specialiști în prevenirea adicțiilor.

Panelul „Adolescența de azi: între evoluție și vulnerabilitate” a fost construit tocmai în jurul acestei perspective multiple. Printre partenerii proiectului se află Colegiul Național Iași, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, Inspectoratul Școlar Județean, CJRAE și mai multe universități ieșene.

Profesorii pensionari revin în centrul comunității educaționale

Joi, 1 octombrie, programul se mută către o categorie despre care se vorbește mai rar atunci când este analizat sistemul de educație: profesorii pensionari. Proiectul „Seniori pentru Educație” include conferința „Starea de bine pe parcursul vieții și îmbătrânirea sănătoasă”, susținută de prof. univ. dr. habil. Daniela Tatiana Șoitu, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. La întâlnire sunt invitați cadre didactice pensionare, profesori metodiști, directori, consilieri școlari și specialiști în educație. În aceeași după-amiază, Galeriile de Artă „Ion Neagoe” ale CCD găzduiesc vernisajul expoziției de pictură și ceramică „Profesorii seniori ieșeni: creatori de artă”, cu lucrări asociate profesorilor Lidia Andronache, Vasile Aioanei și Maricica Buzescu, aceasta din urmă prezentată post-mortem.

De la lectura „nativilor digitali” la pregătirea asistenților medicali

Ultima zi, vineri, 2 octombrie, aduce în prim-plan două lansări de carte la Editura „Spiru Haret”. Prima lucrare, semnată de prof. metodist Paula Livia Vorniceanu, este dedicată activităților extracurriculare care pot dezvolta competența de lectură la nativii digitali, referent științific fiind prof. univ. dr. Bogdan Crețu. A doua carte – „Învățarea interactivă în nursing. Ghid metodologic pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale asistentului medical generalist” – este semnată de Maricica Lică, Edmond Ciumașu și Tania Bararu.

Dincolo de caracterul aniversar, programul celor trei zile arată cât de mult s-a lărgit, în 2026, aria în care este chemat profesorul să intervină: de la predarea propriu-zisă la prevenirea dependențelor, sănătatea emoțională a adolescenților, mentorat, tehnologie, lectură și relația dintre generațiile din școală. Pentru CCD Iași, aniversarea celor 55 de ani devine astfel mai puțin o privire spre trecut și mai ales o discuție despre ce fel de profesori și ce fel de școală vor fi necesare în anii următori. Clara DIMA