„Anghel Saligny” a ajuns în instanță, la Iași. Bani și contracte în așteptare

* situația a ajuns deja în instanțe și în județul Iași * la Țibana, o primărie a fost obligată să achite un debit de aproape 2 milioane de lei, la care s-au adăugat penalități * la Mădârjac au fost acordate peste 348.000 de lei pentru facturi restante, plus penalități

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” intră într-o nouă etapă de incertitudine. La începutul lunii septembrie, 1.159 de contracte de finanțare, în valoare totală de aproximativ 11,25 miliarde de lei, încă nu erau semnate. Pentru 641 dintre acestea, în valoare de circa 6,4 miliarde de lei, documentațiile erau deja încărcate pe platforma Ministerului Dezvoltării.

Termenul pentru semnarea contractelor este, în prezent, 31 decembrie 2026, însă ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că timpul rămas este insuficient.

Ministerul a propus prelungirea termenului cu un an

Problemele nu se opresc însă la contractare. Fondurile bugetare alocate programului pentru 2026 au fost epuizate, iar din 11 septembrie a fost suspendată depunerea solicitărilor de transfer. Plățile ar putea fi reluate dacă vor fi suplimentate creditele bugetare.

Efectele se resimt direct în teren. Primăriile care nu își permit să achite temporar facturile din bugetele proprii riscă să acumuleze datorii către constructori. Iar penalitățile de întârziere nu sunt cheltuieli eligibile prin „Anghel Saligny” și trebuie suportate de beneficiari.

Situația a ajuns deja în instanțe și în Moldova. La Țibana, în județul Iași, o primărie a fost obligată să achite un debit de aproape 2 milioane de lei, la care s-au adăugat penalități. La Mădârjac, tot în Iași, au fost acordate peste 348.000 de lei pentru facturi restante, plus penalități. În Vaslui, comuna Ivănești a fost obligată la plata a 2,64 milioane de lei, inclusiv penalități.

În același timp, constructorii mici sunt printre cei mai expuși. Există firme cu lucrări realizate în proporție de 20–30% care nu își primesc banii, situație care poate bloca șantierele și pune presiune pe capacitatea financiară a executanților.

Programul „Anghel Saligny” cuprinde 5.756 de obiective, cu o valoare totală de 66,25 miliarde de lei. Până acum au fost semnate 4.597 de contracte, în valoare de peste 55 de miliarde de lei. Vârful contractării a fost atins în 2023, cu 2.495 de contracte, în valoare de peste 28 de miliarde de lei.

Daniel BACIU