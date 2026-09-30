EXCLUSIV - România pregătește mii de locuri noi în penitenciare!

Peste 9.000 de lei pe lună pentru fiecare deținut. Aceasta este factura medie suportată de stat pentru o persoană aflată în sistemul penitenciar, iar cheltuielile nu se opresc aici. România se pregătește să construiască și să modernizeze mii de locuri de detenție, în condițiile în care numărul persoanelor aflate în custodia statului continuă să crească.

Potrivit datelor oficiale, la 16 septembrie 2026, în unitățile de detenție din România se aflau 22.565 de persoane condamnate. Dacă sunt luate în calcul toate categoriile de persoane custodiate, efectivul sistemului a ajuns la 26.529 de persoane la 9 septembrie, față de 26.000 la 1 iunie. În doar câteva luni, sistemul a adăugat peste 500 de persoane.

Cheltuielile de personal depășesc, lunar, 7.000 lei pentru un deținut!

Iar fiecare dintre ele înseamnă cheltuieli importante pentru bugetul public. Costul mediu lunar, calculat pe baza bugetului aprobat pentru anul 2025, este de 9.057,80 lei pentru un deținut. Din această sumă, cea mai mare parte - 7.190,32 lei - reprezintă cheltuieli de personal. Alte 1.346,63 lei sunt cheltuieli cu bunurile și serviciile.

Factura include tot: hrană, utilități, medicamente, materiale sanitare, combustibil, comunicații și reparații. Numai hrana ajunge la aproape 271 de lei pe lună pentru fiecare persoană, utilitățile depășesc 530 de lei, iar medicamentele, materialele sanitare și dezinfectanții reprezintă aproape 134 de lei lunar.

Sistemul încearcă, în același timp, să recupereze o parte din această cheltuială prin munca deținuților. Din 15.771 de persoane considerate apte pentru muncă, doar 7.352 desfășurau activități lucrative, ceea ce înseamnă un grad de participare de 46,62%. O parte lucrează în interiorul penitenciarelor, iar alții prestează activități pentru beneficiari externi.

România pregătește 7.559 de locuri noi de detenție

Dar adevărata bombă financiară vine din planurile de extindere. România pregătește până în 2030, nu mai puțin de 7.559 de locuri noi de detenție, în paralel cu modernizarea a 2.211 locuri existente. Cu alte cuvinte, statul pregătește o extindere de mii de locuri într-un sistem care deja consumă sume importante din buget.

Pe listă sunt și două penitenciare noi. Berceni ar urma să aibă 1.000 de locuri, iar Unguriu 908 locuri. Numai că ridicarea clădirilor nu este suficientă. Noile spații trebuie și operate, iar pentru asta este nevoie de personal suplimentar.

Planurile prevăd 1.600 de posturi suplimentare pentru funcționarea noilor spații și încă 1.316 posturi pentru susținerea construcției și înființării celor două penitenciare.

Astfel, România intră într-o ecuație bugetară complicată: mai mulți oameni în custodie, peste 9.000 de lei cheltuiți lunar pentru fiecare deținut, mii de locuri noi și mii de posturi suplimentare. Iar toate aceste costuri sunt suportate din bani publici.

Sistemul penitenciar nu doar că trebuie să facă față populației custodiate de astăzi, ci se pregătește deja pentru o infrastructură mult mai mare în următorii ani.

Andrei TURCU