* Casa Racoviță de pe bulevardul Carol I va fi restaurată, dar în spatele monumentului este pregătită o clădire cu șase etaje * imobilul va avea trei niveluri subterane, 16 apartamente și 63 de locuri de parcare

Una dintre vilele-emblemă ale Copoului intră într-o transformare urbanistică mult mai mare decât simpla restaurare a unui monument istoric. Pe terenul de 3.000 de metri pătrați al Casei Racoviță, cunoscută drept „Micul Trianon”, documentația urbanistică prevede, alături de salvarea clădirii istorice, construirea unui imobil multifuncțional cu 3 subsoluri, parter și 6 etaje. Proiectul aduce în aceeași parcelă patrimoniu, locuințe, birouri, servicii, spații comerciale și 63 de locuri de parcare.

Casa Racoviță este monument istoric și este datată de Direcția Județeană pentru Cultură în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Clădirea este cunoscută de ieșeni mai ales ca fost sediu al Centrului Cultural Francez, dar proiectul pregătit depășește cu mult restaurarea.

Documentația analizată în 2026 de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice are ca obiect atât consolidarea, restaurarea și extinderea Casei Racoviță, cât și construirea unei clădiri cu funcțiuni mixte: locuințe colective, servicii, servicii medicale, birouri, spații comerciale, alimentație publică, parcare subterană și amenajări exterioare.

29 de metri înălțime și 16 apartamente în partea superioară

Potrivit prezentării făcute în dezbaterea publică, noua construcție ar urma să ajungă la aproximativ 29 de metri înălțime. Parterul este rezervat serviciilor de interes public, etajele 1 și 2 sunt destinate birourilor, iar în zona superioară sunt prevăzute locuințe. Documentațiile și prezentările publice indică în total 16 apartamente. Una dintre cele mai importante componente ale investiției este parcarea. Sub noua clădire sunt prevăzute trei niveluri subterane, cu un total de 63 de locuri de parcare. Accesul principal în subteran este propus pe aleea existentă dintre Casa Racoviță și sediul Arhivelor Statului. În documentația prezentată public a fost indicată și posibilitatea unui al doilea acces, secundar, prin zona parcării căminelor studențești. Această parte a proiectului este importantă pentru una dintre cele mai sensibile probleme ale Copoului: încărcarea suplimentară a traficului într-o zonă în care marile artere sunt deja intens circulate, iar noile investiții imobiliare trebuie integrate într-un țesut urban format în mare parte înaintea actualului val de dezvoltare.

Casa Racoviță are deja autorizație pentru restaurare

Restaurarea Casei Racoviță este deja autorizată.

Primăria Iași a emis în august autorizația care vizează consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric. Proiectul prevede consolidarea structurii, refacerea clădirii, compartimentări ușoare și introducerea unor funcțiuni noi, printre care restaurant cu spații conexe, spații tehnice, spațiu multifuncțional și birouri administrative.

Cu alte cuvinte, lucrările asupra monumentului pot merge înainte independent de construirea corpului de șase etaje. Nu restaurarea Micului Trianon este controversată – dimpotrivă, salvarea unei clădiri de patrimoniu este necesară –, ci raportul dintre monument și volumul care va apărea în spatele său.

Dan DIMA