* DGASPC Iași investește într-un proiect pentru 71 de copii și tineri care se pregătesc să părăsească sau au părăsit deja sistemul de protecție * vor exista laptopuri, consiliere și servicii de integrare * problema cea mai grea rămâne însă aceeași: unde locuiește un tânăr după ce nu mai este în grija statului?

La 18 ani, cei mai mulți tineri încă depind de familie. Părinții îi ajută cu chiria, cu facultatea, cu prima slujbă sau măcar cu un pat în camera în care au crescut. Pentru un tânăr din sistemul de protecție, pragul majoratului poate arăta cu totul altfel: trebuie să învețe foarte repede cum se plătesc chiria, mâncarea și facturile și, uneori, cum se construiește de la zero o viață independentă.

DGASPC Iași a lansat o achiziție de echipamente și accesorii pentru computer în cadrul proiectului „Servicii de sprijin și integrare pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din județul Iași”. Instituția anunță public achiziția de echipamente IT, parte dintr-un program mult mai amplu de pregătire a tinerilor pentru viața independentă.

Laptopul este însă partea simplă a ecuației. Poate ajuta la școală, la redactarea unui CV sau la căutarea unui loc de muncă. Nu rezolvă întrebarea cu care un tânăr se poate confrunta după ieșirea din sistem: unde doarme în seara următoare?

71 de copii și tineri, aproape 4,9 milioane de lei

Proiectul aflat în derulare la Iași urmărește îmbunătățirea vieții pentru 71 de copii și tineri aflați în sistemul de protecție specială sau care l-au părăsit deja. Documentele DGASPC arată că serviciile trebuie să includă inclusiv măsuri care promovează accesul la locuință, prevenirea marginalizării și pregătirea pentru o viață autonomă.

Valoarea finanțării nerambursabile ajunge la 4.885.598 lei, iar bugetul gestionat de DGASPC Iași este de aproximativ 851.000 de lei. Proiectul este implementat în perioada februarie 2026 – ianuarie 2029.

Faptul că locuința apare explicit între obiective spune însă mult despre vulnerabilitatea acestei categorii. Pentru un tânăr care pleacă dintr-un serviciu rezidențial, independența nu înseamnă numai găsirea unui job. Înseamnă garanție pentru chirie, bani pentru prima lună, utilități, transport, mâncare și capacitatea de a rezista financiar până la primul salariu.

Statul poate continua protecția după 18 ani

Împlinirea vârstei de 18 ani nu înseamnă automat ieșirea imediată din protecție.

Legea permite continuarea măsurii de protecție pentru tinerii care își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără depășirea vârstei de 26 de ani. Pentru cei care nu își continuă studiile și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, protecția poate continua, în anumite condiții, încă cel mult doi ani.

Există și o alternativă financiară. Tinerii care au avut o măsură de protecție specială și care urmează o formă de învățământ sau au un loc de muncă pot opta pentru o indemnizație lunară de 4,8 ISR, până la vârsta de 26 de ani, în locul continuării măsurii de protecție.

La ieșirea definitivă din sistem, legea prevede și o indemnizație acordată o singură dată, în cuantum de trei salarii minime brute.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei, ceea ce înseamnă că această indemnizație poate ajunge la 12.975 de lei.

Este o plasă de siguranță importantă. Dar nici 12.975 de lei nu înseamnă automat o locuință stabilă.

Viața independentă începe cu o cheie

La Iași, noul proiect are tocmai această miză: să evite ruptura brutală dintre viața într-un sistem organizat și viața pe cont propriu.

Tânărul trebuie să știe să folosească un laptop, dar și să își facă un buget. Trebuie să poată trimite un CV, dar și să știe ce face dacă rămâne fără serviciu. Trebuie să învețe să semneze un contract de chirie și să recunoască o situație abuzivă. Trebuie să știe unde cere ajutor atunci când banii se termină înainte de sfârșitul lunii.

Pentru cei mai mulți tineri, această educație se face în familie, uneori ani întregi după împlinirea vârstei de 18 ani. Pentru cei care cresc în protecția statului, toate aceste lucruri trebuie concentrate într-o perioadă mult mai scurtă.

De aceea, rezultatul real al proiectului nu va putea fi măsurat doar prin numărul de laptopuri cumpărate sau de ședințe de consiliere organizate. La 18 ani, libertatea este importantă, dar fără o adresă poate deveni foarte repede vulnerabilitate.

Clara DIMA