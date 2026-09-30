* Focuri, Dolhești, Ciurea, Dobrovăț, Grajduri, Mircești sau Trifești au intrat pe traseul screeningului oncologic * Institutul Regional de Oncologie Iași derulează trei programe pentru depistarea precoce a cancerului colorectal, de sân și de col uterin, cu prioritate pentru persoanele vulnerabile

Pentru prima dată la această scară, prevenția oncologică începe să iasă din spitalele mari și să ajungă în comune, sate și cabinete de medicină de familie. În județul Iași, testele pentru cancer colorectal au fost distribuite deja în numeroase localități, iar în octombrie traseul continuă la Cozmești, Mânzătești, Podu Iloaiei, Cotnari și Răducăneni. Miza este simplă: descoperirea bolii înainte de apariția simptomelor și înainte ca drumul pacientului spre oncologie să înceapă prea târziu.

Screeningul a ieșit din Iași și a intrat în comune

Programul COLONPREV a pornit efectiv în primăvara acestui an. Primele testări s-au făcut la Mironeasa, Ipatele și Hadâmbu, iar până la jumătatea lunii iunie aproximativ 700 de persoane din categorii vulnerabile beneficiaseră deja de screening pentru cancer colorectal. Două luni mai târziu, IRO anunța depășirea pragului de 3.000 de beneficiari. Datele se referă însă la întreaga Regiune Nord-Est, nu exclusiv la județul Iași.

Numai în august, testele FIT au fost distribuite în Focuri, Dolhești, Târgu Frumos, Ciurea, Lunca Cetățuii, Dobrovăț, Humulești, Comarna, Osoi, Popești, Grajduri, Mircești și Trifești. Programul continuă: pentru octombrie sunt deja anunțate acțiuni la Cozmești, Mânzătești, Podu Iloaiei, Cotnari și Răducăneni. Testarea se face, de regulă, prin intermediul medicilor de familie afiliați proiectului.

Peste 25.000 de oameni urmează să fie testați

COLONPREV este destinat femeilor și bărbaților cu vârste între 50 și 74 de ani din categorii vulnerabile socio-economic sau medical. Proiectul se desfășoară în toate cele șase județe ale Regiunii Nord-Est: Iași, Vaslui, Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava.

Ținta este una importantă: 31.568 de persoane trebuie informate, iar 25.255 trebuie să beneficieze efectiv de testare pentru cancer colorectal.

Pentru județul Iași, efectul cel mai vizibil este însă geografic. Testarea nu mai presupune obligatoriu ca un om dintr-o comună să ajungă mai întâi la IRO. Kitul poate ajunge la cabinetul medicului de familie din comunitatea în care trăiește.

Trei tipuri de cancer sunt urmărite prin programele IRO

Cancerul colorectal este numai una dintre direcțiile de screening. Din 2026, IRO Iași este implicat în trei proiecte europene de depistare precoce, toate destinate persoanelor vulnerabile. Programele se desfășoară până în 2029. Prin DARIA, femeile între 50 și 69 de ani pot beneficia de screening pentru cancer de sân prin mamografie digitală cu dublă citire. Prin CLARA, femeile între 25 și 65 de ani sunt vizate pentru testarea HPV, destinată prevenirii și depistării precoce a cancerului de col uterin. Pentru cancerul colorectal, COLONPREV utilizează testul FIT la femei și bărbați între 50 și 74 de ani.

Unde ajunge testul și unde rămâne golul

Lista comunelor în care a ajuns screeningul nu înseamnă încă o acoperire completă a județului. Sunt localități în care există medic de familie afiliat proiectului și localități în care testarea nu a ajuns încă.

Dar schimbarea din 2026 este deja vizibilă. Pentru mii de oameni din Moldova, traseul oncologic nu mai începe obligatoriu după apariția unei dureri, a unei sângerări sau a unui nodul. Cancerul începe să fie căutat înainte să dea semne — inclusiv în satele în care pacientul ajunge, de regulă, cel mai târziu la specialist.

Teona SOARE