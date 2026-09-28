* elevul ieșean Andrei Nemțișor a obținut cel mai mare punctaj dintre cei 55 de concurenți ai Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori * România a încheiat competiția pe primul loc în clasamentul pe națiuni

Iașul dă din nou unul dintre cei mai buni tineri informaticieni ai Europei. Andrei Nemțișor, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, a câștigat aurul absolut la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, desfășurată la Sarajevo. Nu este doar o medalie de aur: ieșeanul a obținut cel mai mare punctaj dintre toți cei 55 de participanți din 13 țări.

Cel mai mare punctaj dintre 55 de concurenți

Competiția a reunit 55 de elevi din 13 țări, iar Andrei Nemțișor a înregistrat cel mai mare punctaj dintre toți participanții. România a ocupat, la rândul său, primul loc în clasamentul pe națiuni. Cei patru elevi ai lotului românesc s-au întors cu patru medalii: trei de aur și una de bronz.

Performanța ieșeanului nu apare însă izolat. În martie 2026, la Olimpiada Națională de Informatică pentru gimnaziu, Andrei Nemțișor obținea 300 de puncte din 300, Premiul I și medalie de aur. La barajul pentru selecția lotului național de juniori a repetat scorul perfect: 300 de puncte și Locul I.

De două ori „aur absolut” la Informatică în numai două luni

Rezultatul de la Sarajevo vine la mai puțin de două luni după o altă performanță majoră. La sfârșitul lunii iulie, la Kaunas, în Lituania, Andrei Nemțișor a obținut aurul absolut la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2026. Și acolo, elevul ieșean a avut cel mai mare punctaj al întregii competiții, la care au participat aproximativ 100 de elevi din 25 de țări. România s-a clasat atunci tot pe primul loc pe națiuni, cu două medalii de aur, una de argint și una de bronz.

Prin urmare, în intervalul iulie-septembrie, Andrei a câștigat aurul absolut la două dintre marile competiții internaționale de informatică pentru juniori: Olimpiada Europeană și Olimpiada Balcanică. Iar 2026 i-a adus rezultate de vârf și într-un al doilea domeniu.

Aur cu punctaj maxim și la Matematica balcanică

În iunie, Andrei Nemțișor, pe atunci elev în clasa a VIII-a, obținea medalie de aur cu punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, desfășurată la Buzău. România a încheiat și acea competiție pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Performanța de acum, de la Sarajevo, conturează astfel un traseu rar: rezultate de vârf internațional, în același an, atât la matematică, cât și la informatică. Andrei spune că motivația sa nu vine doar din medalii, ci din plăcerea de a rezolva probleme și de a descoperi lucruri noi.

De la începutul acestui an școlar, Andrei este elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași. Intră în liceu cu un palmares care include deja aururi internaționale în două discipline și cu două clasări pe primul loc absolut la marile competiții europene și balcanice de informatică din vara și toamna lui 2026. Teona SOARE