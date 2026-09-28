Peste 1.000 de amenzi la Iași, în weekend!

* bilanțul este consistent: 1.001 sancțiuni, în valoare totală de 659.562 de lei, dar și 78 de infracțiuni sesizate în urma acțiunilor desfășurate în județ * șoselele au fost însă unul dintre principalele fronturi de acțiune * polițiștii rutieri au scos din trafic 68 de conducători auto, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce

Weekend aglomerat pentru polițiștii ieșeni, cu peste 1.000 de sancțiuni contravenționale aplicate în doar trei zile. În perioada 25–27 septembrie, oamenii legii au intervenit la 347 de evenimente, dintre care 310 au fost sesizate prin 112.

Șoselele au fost însă unul dintre principalele fronturi de acțiune. Polițiștii rutieri au scos din trafic 68 de conducători auto, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce. În plus, 51 de autovehicule au fost considerate nesigure pentru circulație, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor.

Iar printre controale au apărut și cazuri care au dus direct la dosare penale.

Pe 27 septembrie, un tânăr de 28 de ani a fost depistat în municipiul Iași la volan, deși avea permisul suspendat. În aceeași zi, un bărbat de 39 de ani a fost oprit pe bulevardul Poitiers și verificările au arătat că și acesta conducea cu permisul suspendat.

La capitolul alcool, cifrele sunt și mai spectaculoase

Un șofer de 27 de ani, oprit pe bulevardul Poitiers, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

În dimineața de 28 septembrie, pe bulevardul Carol I, un șofer de 20 de ani a fost oprit după ce a trecut pe roșu și nu purta centura. Testarea a indicat 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz au fost recoltate probe biologice, iar cercetările continuă.

Un alt tânăr, de 24 de ani, a fost depistat pe DJ 249A, în Mânzătești, cu 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bilanțul polițiștilor ieșeni arată astfel un weekend în care controalele au fost intense, iar traficul rutier a furnizat o parte importantă dintre situațiile cu potențial periculos: 68 de șoferi au rămas fără drept de a conduce, 51 de mașini au fost retrase temporar din circulație, iar mai multe persoane au ajuns cercetate penal după ce au fost prinse la volan cu permisul suspendat sau după ce consumaseră alcool.

Pentru unii șoferi, weekendul s-a terminat cu o amendă. Pentru alții, cu dosar penal. Andrei TURCU