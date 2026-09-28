Sala Polivalentă intră pe banii împrumutați ai Iașului. Stadionul, sacrificat

* din cei 76 de milioane de lei prevăzuți anterior din împrumut pentru Stadionul Municipal mai rămân doar 729.333,47 lei * explicația oficială este că municipalitatea a început procedurile pentru accesarea unor fonduri nerambursabile pentru stadion * pentru Sala Polivalentă sunt rezervate nu mai puțin de 75,06 milioane de lei

Iașul își rearanjează din mers împrumutul de 150 de milioane de lei contractat de la BRD, iar cea mai spectaculoasă schimbare este apariția Sălii Polivalente pe lista proiectelor finanțate din credit. Pentru noul obiectiv sunt rezervate nu mai puțin de 75,06 milioane de lei.

Banii nu apar din neant. Primăria propune o adevărată operațiune de redistribuire a creditului, în funcție de stadiul proiectelor și de necesarul de finanțare.

Primul „sacrificat” este Stadionul Municipal Iași. Din cei 76 de milioane de lei prevăzuți anterior din împrumut mai rămân doar 729.333,47 lei. Reducerea este uriașă: 75,27 milioane de lei. Explicația oficială este că municipalitatea a început procedurile pentru accesarea unor fonduri nerambursabile pentru stadion.

Al doilea proiect căruia i se taie din finanțarea bancară este Bulevardul Poitiers

Investiția a fost finalizată în decembrie 2025, iar documentul consemnează economii de 2,16 milioane de lei. Alocarea din credit scade astfel de la 44,4 milioane la 42,239 milioane de lei.

În schimb, Șoseaua Bucium primește suplimentar 2,37 milioane de lei, alocarea crescând de la 29,6 milioane la 31,971 milioane de lei.

Iar apoi vine marea mutare: Sala Polivalentă, care avea zero lei din acest împrumut în vechea repartizare, primește 75,06 milioane de lei.

Matematic, creditul rămâne exact același: 150 de milioane de lei. Nu se contractează acum un nou împrumut și nu cresc banii disponibili din credit. Se schimbă însă radical destinația lor.

Pe hârtie, schema este simplă: stadionul își caută finanțare nerambursabilă, Poitiers a făcut economii, Bucium are nevoie de bani suplimentari, iar Sala Polivalentă trebuie să primească finanțare. Toate piesele sunt mutate astfel încât totalul să rămână la zero diferență.

Rămâne de văzut cât de repede se transformă această redistribuire contabilă în lucrări efective. Pentru că Iașul nu mută niște cifre într-un tabel oarecare, ci 75 de milioane de lei dintr-un obiectiv în altul, într-un portofoliu de investiții în care termenele, finanțările și stadiile de execuție au devenit la fel de importante ca proiectele în sine.

Deocamdată, cert este un singur lucru: Sala Polivalentă intră oficial la masa banilor împrumutați ai orașului, iar stadionul pierde cea mai mare parte din felia pe care o avea rezervată.

Daniel BACIU