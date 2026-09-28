Sărbătorile Iașului, 1,4 milioane lei! Jumătate de milion pentru concertul de la Palat, 400.000 pentru „logistică”

Iașul se pregătește să petreacă de Sfânta Parascheva, iar nota de plată începe să prindă contur. Municipalitatea propune Consiliului Local un buget de 1,4 milioane de lei pentru organizarea Sărbătorilor Iașului 2026: 1 milion de lei pentru evenimente și încă 400.000 de lei pentru logistică.

Iar dacă cineva se întreba unde se duc banii, proiectul de hotărâre are răspunsul, negru pe alb. 500.000 de lei sunt alocați pentru marele concert-spectacol organizat de Ateneul Național din Iași pe Esplanada Palatului Culturii, pe 16 octombrie. Practic, jumătate din bugetul propriu al evenimentelor merge către o singură seară de spectacol.

Sunt prevăzuți alți 70.000 de lei pentru „Seara Valorilor”, evenimentul dedicat personalităților Iașului, și 25.000 de lei pentru conferința „Înzestrarea forțelor armate în noul context de securitate regională”.

Pentru „Ceaiul pelerinilor” sunt puși deoparte 20.000 de lei, iar „Sărbătoarea Vinului” mai primește 20.000 de lei.

Un capitol mult mai consistent este însă cel intitulat „Avize pentru racorduri temporare energie electrică, salubritate, toalete ecologice portabile etc.”, care ajunge la 120.000 de lei.

Și aici începe partea savuroasă a bugetului: „Alte cheltuieli” – 180.000 de lei. O sumă de aproape trei ori mai mare decât bugetul pentru Sărbătoarea Vinului și de peste două ori mai mare decât cel pentru Seara Valorilor.

Alți 25.000 de lei sunt prevăzuți pentru promovare și transmisiuni TV, iar 40.000 de lei pentru „IA ȘI marchează” și „Sport în Sărbătoare”, competiții destinate sportivilor amatori și de performanță.

În paralel, Iașul își întinde târgurile și distracțiile pe mai multe zone ale orașului: Târgul de blănuri la Hala Centrală și pe esplanada Costache Negri, târgul de artizanat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și parcul de distracții la Ștrandul Municipal.

Masa Pelerinilor, din donații și sponsorizări

Masa Pelerinilor nu intră în această notă de plată, municipalitatea precizând că evenimentul caritabil va fi finanțat din donații și sponsorizări.

Per total, proiectul spune că 1 milion de lei reprezintă bugetul aprobat pentru evenimentele dedicate Sărbătorilor Iașului. Jumătate merge direct către Ateneul Național pentru concertul de la Palat, iar cealaltă jumătate acoperă restul manifestărilor și cheltuielilor prevăzute.

Peste acest milion vin însă 400.000 de lei pentru logistică, adică avize, energie, salubritate, toalete ecologice și celelalte servicii necesare.

Rezultatul final: 1,4 milioane de lei pentru ca Iașul să îmbrace hainele de sărbătoare.

Să fie lumină, muzică, târguri, vin, distracție și toalete ecologice. Pentru că, în octombrie, Iașul nu sărbătorește doar Sfânta Parascheva. Sărbătorește și capacitatea administrației de a transforma o tradiție de oraș într-un deviz de 1,4 milioane de lei.

Carmen DEACONU