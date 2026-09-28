Sediul Operei ieșene, în aer: Ministerul Culturii vrea sondarea altor amplasamente

* amplasamentul propus în Copou nu este tratat ca o chestiune definitiv închisă * Ministerul Culturii vorbește despre caracteristicile complicate ale terenului din Copou și chiar despre posibilitatea „sondării altor oportunități privind amplasamentul” * Ministerul recunoaște că 2033 nu înseamnă inaugurarea viitorului sediu al Operei din Iași * termenul real va putea fi stabilit abia după Studiul de Fezabilitate, iar apoi prin contractul de tip „design & build”...

Explicațiile oficiale despre noul sediu al Operei Naționale Române din Iași îi nedumirește și mai mult pe ieșeni. În spatele limbajului diplomatic, Ministerul ascunde o realitate dură: banii sunt prevăzuți, proiectul nu este abandonat, dar nimeni nu poate spune acum când va fi gata clădirea.

Ministerul Culturii ține să precizeze că anul 2033 nu este termenul de finalizare și nici data inaugurării. Este doar orizontul de implementare al proiectului LD 2215 (2024), finanțat prin acordul cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Cu alte cuvinte, dacă ieșenii au înțeles până acum că 2033 ar putea fi anul în care noua Operă își deschide porțile, Ministerul spune official că nu!

Termenul real va putea fi stabilit abia după Studiul de Fezabilitate, iar apoi prin contractul de tip „design & build”. Dacă lucrările vor depăși 2033, România va trebui să solicite prelungirea acordului de împrumut pentru ca banii să rămână disponibili.

Locația, o nouă doză de suspans pentru proiect

Și aici apare partea care dă proiectului o nouă doză de suspans. Nici amplasamentul nu este tratat ca o chestiune definitiv închisă. Ministerul vorbește despre caracteristicile complicate ale terenului din Copou și chiar despre posibilitatea „sondării altor oportunități privind amplasamentul”.

Așadar, după ani de promisiuni, vizite oficiale și documente, Iașul află că mai trebuie rezolvate terenul, tema de proiectare, cerințele funcționale, soluțiile tehnice, Studiul de Fezabilitate și abia apoi contractul care să spună concret când se construiește și când se termină.

Ministerul insistă însă că proiectul nu este blocat și nu este abandonat. Din contră, Opera rămâne beneficiar în proiectele LD 2097 (2021) și LD 2215 (2024), iar finanțarea este menținută. Primul proiect a prevăzut 15 milioane de euro net pentru obiectiv, în timp ce noul cadru financiar este destinat în principal etapei de execuție.

În paralel, Ministerul leagă proiectul clădirii de noul management al Operei. Concursul pentru postul de manager abia s-a încheiat, iar ideea Ministerului este că noul manager trebuie să participe la definirea cerințelor unei clădiri pe care instituția o va utiliza și administra pe termen lung.

Totul sună impecabil în documente. Problema este că Iașul așteaptă de ani de zile să vadă și șantierul.

Pentru că o investiție de asemenea anvergură nu înseamnă doar „finanțarea există”. Înseamnă proiect finalizat, contract semnat, lucrări începute, termen de execuție și, în cele din urmă, cortina ridicată.

Deocamdată, avem banii, avem promisiunea, avem proiectul în proiect și avem anul 2033.

Doar că 2033 nu mai este data la care Opera Iași va fi gata. Este doar data până la care trebuie să încercăm să o construim în cadrul actual de finanțare.

Iar pentru Iași, după atâtea promisiuni, diferența dintre cele două lucruri este uriașă.

Noua Operă nu a fost abandonată. Dar nici nu are încă o dată la care să spună: „Ne vedem la inaugurare”. Carmen DEACONU