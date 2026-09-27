Reguli noi pentru stăpânii celor aproape 180.000 de câini din Iași

* Uniunea Europeană schimbă regulile privind identificarea, reproducerea și comercializarea animalelor de companie * în județul Iași, peste 177.000 de câini figurează în evidențele istorice ale Registrului de evidență a câinilor cu stăpân, iar alți peste 1.300 se află în padocul municipal din Tomești

Proprietarii de câini și pisici din Iași, crescătorii și administratorii adăposturilor vor trebui să respecte noi reguli europene privind bunăstarea și trasabilitatea animalelor. Regulamentul UE introduce cerințe comune privind microciparea, înregistrarea în baze de date și comercializarea puilor, inclusiv prin platformele online. Aplicarea generală începe la 31 august 2028, dar pentru anumite obligații sunt prevăzute termene până în 2041.

Aproape 180.000 de câini în evidențele județului Iași

Dimensiunea fenomenului este ilustrată de datele Colegiului Medicilor Veterinari. Potrivit raportului privind gestionarea Registrului de evidență a câinilor cu stăpân (RECS), în județul Iași au fost înregistrați 177.490 de câini. Cifra reprezintă totalul istoric al înregistrărilor, nu numărul câinilor aflați efectiv în viață în septembrie 2026. În paralel, problema animalelor abandonate continuă să pună presiune asupra administrației locale. În august 2026, Padocul Tomești adăpostea peste 1.300 de câini. Salubris a atribuit un contract de 785.000 de lei, fără TVA, pentru servicii medical-veterinare desfășurate pe parcursul a 12 luni, inclusiv sterilizări, vaccinări și tratamente.

Microciparea pisicilor devine obligatorie. Ce se schimbă pentru proprietari

În România, identificarea câinilor cu stăpân este deja obligatorie. Aceștia trebuie microcipați și înregistrați în RECS în maximum 90 de zile de la naștere și, în orice situație, înainte de vânzare, donație sau scoaterea în spații publice.

Noutatea europeană privește extinderea unui sistem obligatoriu de identificare și înregistrare inclusiv pentru pisici. Animalele vor fi identificate prin microcip, iar informațiile vor fi introduse în baze naționale de date.

Proprietarii vor trebui să se asigure și că schimbarea deținătorului sau decesul animalului sunt consemnate în evidențele corespunzătoare.

Crescătoriile și vânzările online intră sub reguli mai stricte

Pentru crescătoriile din Iași, regulamentul introduce cerințe privind spațiul disponibil, îngrijirea veterinară, reproducerea și condițiile de adăpostire. Sunt prevăzute limite privind frecvența reproducerii, perioade obligatorii de recuperare pentru femele și restricții referitoare la utilizarea animalelor cu anumite probleme de sănătate.

Unitățile care depășesc pragurile prevăzute de regulament vor avea nevoie de aprobarea autorităților competente. Obligațiile privind autorizarea crescătoriilor au termen de aplicare 31 august 2034.

O cerință importantă privește comercializarea puilor pe internet. Anunțurile vor trebui să permită verificarea identității animalului și a persoanei responsabile de acesta. Sistemul european va utiliza un cod unic de verificare, prin care cumpărătorul va putea controla autenticitatea informațiilor privind microciparea și înregistrarea.

Pentru cumpărătorii din Iași, noul sistem va oferi posibilitatea verificării originii animalului înainte de achiziție, inclusiv atunci când puiul este prezentat într-un anunț online.

Ce se întâmplă cu animalele abandonate

Noile reguli vizează și adăposturile, care vor trebui să respecte cerințe comune privind identificarea, evidența și bunăstarea animalelor.

În cazul Iașului, miza depășește activitatea crescătoriilor. Efectivul de peste 1.300 de câini raportat în august la Padocul Tomești arată dimensiunea responsabilității administrative și financiare generate de abandon.

În următorii ani, crescătoriile, cabinetele veterinare și adăposturile vor trebui să se adapteze treptat noului cadru european, în timp ce autoritățile vor avea responsabilitatea organizării sistemelor de evidență și control.

Clara DIMA