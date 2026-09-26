Un campus cu peste 7.000 de locuri, deschis și altor universități

Studenții celor patru universități de stat din Iași pot solicita cazare în Campusul „Tudor Vladimirescu”, în perioada 28–30 septembrie. Locurile se distribuie în ordinea prezentării, în limita disponibilității.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) deschide căminele din Campusul „Tudor Vladimirescu” și pentru studenții celorlalte universități de stat din oraș. După încheierea procesului de cazare a propriilor studenți, instituția pune la dispoziție locurile rămase libere. Solicitările se primesc de luni, 28 septembrie, până miercuri, 30 septembrie 2026, la căminul T18, între orele 07:00 și 14:00. Repartizarea se face după regula „primul venit, primul servit”.

Trei zile pentru obținerea unui loc în căminele din Tudor Vladimirescu

Măsura anunțată oficial pe 25 septembrie vine în sprijinul studenților care nu au obținut un loc în căminele propriilor universități sau care caută o alternativă de cazare înaintea începerii noului an universitar.

Studenții interesați trebuie să se prezinte personal la Direcția Servicii Studențești a TUIASI, situată la parterul căminului T18, intrarea laterală, dinspre bariere.

Programul este același în toate cele trei zile: 28, 29 și 30 septembrie, între orele 07:00 și 14:00. Nu este anunțată o etapă de înscriere online, iar locurile vor fi atribuite în ordinea prezentării.

Universitatea precizează că majoritatea camerelor disponibile au grupurile sanitare în spațiile comune, un detaliu important pentru studenții care își aleg locuința în funcție de confort și costuri.

Ce acte trebuie să pregătească studenții

Pentru obținerea unui loc în cămin, dosarul trebuie să conțină:

Adeverință de student, cu mențiunea dacă studiile sunt urmate la buget sau la taxă;

Cartea de identitate, în original și copie;

Certificat de atestare a domiciliului sau reședinței, în cazul cărții electronice de identitate;

Două fotografii tip carte de identitate;

Extras de cont bancar pe numele studentului.

Este acceptată inclusiv o captură de ecran din aplicația bancară, dacă sunt vizibile numele titularului și codul IBAN. Nu sunt acceptate conturi pe numele părinților sau al altor persoane.

Studenții care beneficiază de gratuitate trebuie să prezinte și documentele justificative, în original.

Atenție: dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru cazare.

Cât costă cazarea în Campusul Tudor Vladimirescu

Pentru anul universitar 2026–2027, TUIASI a decis să mențină tarifele de cazare la nivelul anului precedent.

Pentru studenții proprii care beneficiază de locuri subvenționate, tarifele variază între 340 și 650 de lei lunar, în funcție de cămin. Cele mai mici costuri sunt înregistrate la căminele T12–T15, iar tariful maxim se aplică în T6.

Studenții proveniți de la alte universități au tarife distincte. De asemenea, pentru cei care nu beneficiază de subvenție, la tariful de bază se adaugă contravaloarea subvenției stabilite pentru perioada respectivă.

Plata la administrația căminului se efectuează cu cardul bancar. Studenții care doresc să achite numerar trebuie să obțină avizul administratorului și să efectueze plata la Casieria Rectoratului, pe bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67.

Un campus cu peste 7.000 de locuri, deschis și altor universități

Campusul „Tudor Vladimirescu” dispune de 7.150 de locuri în 21 de cămine, fiind, potrivit TUIASI, al doilea campus universitar ca mărime din România.

O parte a infrastructurii a trecut recent prin lucrări de modernizare. Căminele T9, T10 și T11 au fost reabilitate printr-un proiect finanțat prin PNRR, oferind împreună 720 de locuri în camere de câte două persoane, cu grup sanitar propriu.

Deschiderea locurilor rămase disponibile către studenții altor instituții arată că infrastructura universitară poate fi utilizată și dincolo de comunitatea academică proprie, în funcție de cererea de cazare și de capacitatea fiecărui campus.

Totuși, anunțul din 25 septembrie nu precizează numărul exact al locurilor rămase libere și nici distribuția acestora pe cămine. Aceste informații sunt esențiale pentru a evalua câți studenți vor putea beneficia efectiv de noua etapă de cazare.

În paralel, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, repartizarea locurilor continuă. Calendarul instituției prevede un nou tur de cazare pe 28–29 septembrie, urmat de centralizarea locurilor rămase disponibile.

Pentru studenții care nu obțin un loc în propria universitate, posibilitatea de cazare în Tudor Vladimirescu reprezintă astfel o alternativă suplimentară înainte de începerea cursurilor. Clara DIMA