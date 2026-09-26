* abonamentele CTP costă 130 de lei în zona urbană și 200 de lei în zona metropolitană * studenții eligibili pot recupera 90% din cheltuielile pentru transportul local, însă trebuie să achite inițial prețul integral și să respecte procedurile stabilite de universități

Începutul anului universitar 2026–2027 aduce o cheltuială lunară pentru studenții care circulă cu autobuzele și tramvaiele din Iași. Deși au dreptul la o reducere de 90%, aceștia trebuie să cumpere abonamentele la preț întreg și să solicite ulterior decontarea. Din cei 130 de lei plătiți pentru un abonament urban, 117 lei pot fi recuperați, astfel încât costul final suportat de student să fie de numai 13 lei. Procedurile diferă însă de la o universitate la alta, iar nerespectarea termenelor poate însemna pierderea banilor.

Abonamentul de 130 de lei ajunge să coste doar 13 lei

Compania de Transport Public Iași afișează pentru studenți două tarife: 130 de lei pentru abonamentul urban de 30 de zile și 200 de lei pentru cel metropolitan. Ambele se achiziționează la preț integral, urmând ca universitățile să deconteze sumele pentru care studenții îndeplinesc condițiile legale.

În cazul abonamentului urban, reducerea de 90% înseamnă recuperarea a 117 lei. Pentru zece luni de utilizare, un student plătește inițial 1.300 de lei, dar poate primi înapoi 1.170 de lei. Cheltuiala efectivă rămâne astfel de 130 de lei pentru întregul interval.

Situația este diferită pentru cei care locuiesc în comunele din zona metropolitană. Deși abonamentul costă 200 de lei, decontarea nu trebuie confundată cu reducerea acordată pentru transportul urban. În 2026, legislația limitează facilitatea pentru transportul local la localitatea în care se află instituția de învățământ superior. Prin urmare, studenții care fac naveta din localitățile învecinate trebuie să verifice la universitate ce parte din abonament poate fi decontată.

Cine beneficiază de reducere și cine are transport gratuit

Facilitatea este acordată studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, indiferent dacă ocupă un loc finanțat de la buget sau unul cu taxă. Sunt eligibili studenții de la licență, masterat și doctorat, în condițiile prevăzute de lege.

O categorie distinctă este reprezentată de studenții cu unul sau ambii părinți decedați și de cei proveniți din sistemul de protecție specială. Aceștia beneficiază de gratuitate, în condițiile legale, universitățile asigurând decontarea integrală a abonamentelor eligibile.

Pentru studenții din anul I, contează și data dobândirii calității de student. Abonamentele cumpărate înainte de înmatriculare nu sunt automat eligibile pentru decontare.

Cum se recuperează banii la UAIC, TUIASI și UMF Iași

Deși reducerea este stabilită prin legislația națională, fiecare universitate aplică propriile proceduri administrative. Studenții trebuie să cumpere abonamentul, să păstreze dovada plății și să depună documentele în intervalul comunicat de instituția de învățământ.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, procesul este digitalizat prin platforma GRADES. Studenții se autentifică folosind contul instituțional, introduc informațiile solicitate și încarcă documentele justificative. Decontarea se realizează lunar, după verificarea și validarea cererilor.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, procedura privind decontarea abonamentelor a fost actualizată în mai 2026. Documentele sunt depuse potrivit calendarului anunțat de facultăți, iar studenții trebuie să prezinte dovada achiziției și datele necesare pentru virarea banilor. Universitatea are prevăzute atât decontarea de 90%, cât și cea integrală, pentru beneficiarii gratuității.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, solicitările se transmit electronic între zilele de 1 și 10 ale fiecărei luni, pentru abonamentele cumpărate în luna precedentă. După închiderea formularului, documentele nu mai pot fi transmise pentru perioada respectivă.

UMF precizează că nu mai acceptă decontarea retroactivă pentru studenții care au ratat termenul sau au încărcat documente greșite. Printre problemele semnalate se numără conturile bancare incorecte, chitanțele fără numele beneficiarului și documentele ilizibile.

Cât durează până când studenții își primesc banii

Decontarea nu înseamnă recuperarea imediată a sumelor achitate. Între cumpărarea abonamentului, depunerea documentelor și virarea banilor poate trece o perioadă de câteva săptămâni, în funcție de calendarul universității.

Pentru studenții care își calculează atent cheltuielile lunare, această diferență contează. Un abonament urban presupune plata imediată a 130 de lei, chiar dacă suma suportată în final este de numai 13 lei.

În plus, fiecare lună presupune o nouă solicitare de decontare. Plata unui abonament nu garantează recuperarea automată a banilor, iar cererile trebuie însoțite de documente care să demonstreze achiziția.

Studenții care folosesc aplicația 24Pay trebuie să se asigure că dovada plății conține datele necesare identificării beneficiarului. De asemenea, contul bancar indicat pentru restituirea sumelor trebuie completat corect.

Pentru anul universitar 2026–2027, informațiile privind tarifele sunt disponibile pe site-ul CTP Iași, iar condițiile concrete de decontare trebuie urmărite pe paginile universităților și în anunțurile secretariatelor.

Reducerea de 90% poate transforma transportul urban într-o cheltuială de numai 13 lei lunar, dar recuperarea banilor depinde de depunerea corectă și la timp a documentelor. Dan DIMA