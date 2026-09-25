Primăria dă 413.000 de lei pentru proiectarea noii Piețe a Națiunii

Primăria Iași a scos la licitație contractul pentru proiectarea viitoarei amenajări a esplanadei din centrul orașului, într-un proiect care promite să schimbe radical imaginea uneia dintre cele mai cunoscute zone din Iași.

Banii nu reprezintă costul lucrărilor propriu-zise, ci doar serviciile de proiectare: DALI, documentația pentru autorizare, proiectul tehnic și detaliile de execuție. Ofertele pot fi depuse până pe 14 octombrie 2026, iar proiectarea ar urma să dureze șase luni.

Municipalitatea vrea să transforme cei aproximativ 5.200 de metri pătrați dintre bulevardul Independenței și strada Universității. Documentația vorbește despre refacerea completă a pavajului, iluminat modern, mobilier urban, drenaj și amenajări peisagistice.

Una dintre propunerile spectaculoase este o fântână de tip „Mirror Pool”, cu o peliculă foarte subțire de apă care să reflecte fațada UMF. Suprafața ar putea fi golită rapid pentru a permite organizarea de evenimente.

Pavajul ar putea primi forme fluide, plăci de granit și inserții metalice, în timp ce iluminatul ar putea include LED-uri îngropate și chiar proiecții pe paviment.

Zona este însă una sensibilă, fiind în apropierea mai multor monumente istorice, astfel că soluția finală va trebui adaptată acestui context.

Pentru moment, Primăria pune 413.000 de lei pe masă ca să afle exact cum va arăta noua Piață a Națiunii. Cât va costa transformarea propriu-zisă a esplanadei va putea fi stabilit abia după finalizarea proiectării. Daniel BACIU