* soprana Johanna Rusu, una dintre vocile remarcabile ale generației sale, va fi omagiată pe 9 octombrie, la Casa Balș din Iași * concertul „In memoriam” readuce în atenția publicului artista care a impresionat în spectacolele „Così fan tutte” și „Aida” și a cărei dispariție a lăsat un gol în comunitatea muzicală ieșeană

La trei ani de la pierderea Johannei Rusu, prietenii și colegii de generație ai sopranei pregătesc un concert dedicat memoriei sale. Evenimentul va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, la Casa Balș din Iași, și va evoca două dintre ipostazele artistice care au consacrat-o pe scena Operei: comedia mozartiană și drama verdiană.

Johanna Rusu, o voce pe care Iașul nu a uitat-o

Există artiști a căror dispariție lasă în urmă mai mult decât o absență în distribuțiile spectacolelor. Johanna Rusu a fost una dintre vocile care au marcat generația sa, o soprană cu un registru interpretativ amplu, capabilă să treacă de la expresivitatea comică a lui Mozart la dramatismul muzicii lui Verdi. Pe 9 octombrie, la Casa Balș, colegii și prietenii îi vor dedica un concert „In memoriam”, construit în jurul amintirii artistei și al rolurilor care au făcut-o cunoscută publicului ieșean. Pentru cei care au cunoscut-o, Johanna Rusu a însemnat însă mult mai mult decât performanță vocală. Era omul care transforma fiecare întâlnire într-un eveniment, cu o energie debordantă, un râs molipsitor și o disponibilitate afectivă pe care apropiații o evocă și astăzi. „Johanna a fost, în primul rând, prietena noastră, cea care lumina odaia când intra, care avea energie cât noi toți la un loc”, mărturisește soprana Diana Bucur, în pregătirea concertului.

Stabilită în străinătate, artista revenea în vacanțele de vară, iar întâlnirile cu vechii prieteni deveniseră adevărate sărbători.

De la Mozart la Verdi. Soprana comparată cu Montserrat Caballé

Spectatorii mai vechi ai Operei își amintesc interpretările Johannei Rusu în „Così fan tutte”, de Wolfgang Amadeus Mozart, și „Aida”, de Giuseppe Verdi. Cele două lucrări reprezintă universuri muzicale și dramatice diferite. Prima explorează, prin comedie și ironie, fragilitatea relațiilor sentimentale, în timp ce a doua construiește o dramă a iubirii, datoriei și sacrificiului. Johanna Rusu reușea să treacă de la un registru la celălalt, punându-și în valoare atât calitățile vocale, cât și expresivitatea scenică.

Amploarea vocii sale i-a determinat pe unii dintre cei care au ascultat-o să o compare cu celebra soprană spaniolă Montserrat Caballé, una dintre marile interprete ale repertoriului liric internațional.

Pentru colegii săi, amintirea acestei voci rămâne inseparabilă de personalitatea artistei.

Concert în dorul unei prietene

Evenimentul de la Casa Balș nu este conceput doar ca un omagiu adus unei cariere artistice, ci și ca o reîntâlnire a celor care au împărțit cu Johanna Rusu scena, prietenia și anii de formare. Organizatorii își propun să readucă în atenția publicului cele două ipostaze interpretative care au definit-o, cea comică și cea dramatică, păstrând vie memoria unei artiste prea puțin cunoscute de generațiile tinere. „E un concert de dorul ei, pe care îl purtăm cu noi de trei ani. Va fi emoție și poate chiar lacrimi. O să ne iertați, sper!”, mai transmite Diana Bucur.

Pentru publicul care a ascultat-o pe scena Operei, seara va fi un prilej de a regăsi o parte din istoria muzicală a Iașului. Pentru cei care nu au cunoscut-o, concertul va deschide o întâlnire cu povestea unei artiste a cărei voce merită recuperată în memoria culturală a orașului. Maura ANGHEL