* sănătatea mintală a adolescenților, tulburările de învățare, incluziunea școlară și orientarea în carieră sunt câteva dintre temele abordate la cea de-a X-a ediție a Zilelor CJRAE Iași

Cea de-a zecea ediție a Zilelor CJRAE Iași se desfășoară între 28 septembrie și 1 octombrie 2026, reunind profesori-consilieri școlari, logopezi, profesori itineranți și de sprijin, alături de specialiști implicați în asistența educațională și psihopedagogică. Tema ediției urmărește identificarea unor soluții pentru sănătatea mintală și reziliența emoțională a elevilor, prin colaborarea specialiștilor din școli. Organizatorii propun inclusiv prezentarea unor resurse educaționale destinate cadrelor didactice și părinților.

12 ateliere în patru zile. Ce probleme sunt discutate

Programul începe luni, 28 septembrie, cu trei ateliere organizate între orele 13:00 și 15:00. Primul, „Sănătatea mintală la adolescenți – Platforma EMBRACE”, este susținut de reprezentantele Fundației Serviciile Sociale Bethany Iași, Beatrice Darie și Roxana Mihai. Tot luni sunt programate atelierul „Facilitarea participării elevilor în procesele decizionale școlare”, în cadrul proiectului Youthlink, și întâlnirea „Starea de bine începe cu tine – un echilibru care se construiește”. Participarea elevilor la deciziile școlare și dezvoltarea echilibrului emoțional sunt astfel abordate ca elemente ale unui mediu educațional în care copiii să beneficieze de sprijin și să își poată exprima opiniile. Marți, 29 septembrie, agenda include prezentarea modelului „Grădinița islandeză – Educație pentru toți”, atelierul „Arhitecții Incluziunii: De la bariere educaționale la parteneriat în echipă” și activitatea „Harta clasei”, dedicată cunoașterii și coeziunii colectivului de elevi.

Tulburările de limbaj și impactul asupra sănătății emoționale

Miercuri, 30 septembrie, specialiștii vor discuta despre relația dintre dificultățile de comunicare și starea emoțională a copiilor. Atelierul „Impactul tulburărilor de limbaj asupra sănătății emoționale – evidențe științifice” aduce împreună profesori-logopezi și consilieri școlari. Programul zilei mai cuprinde activitatea „Culorile incluziunii. Perspective dincolo de ramă”, precum și un atelier bazat pe principiile pedagogiei Waldorf, susținut de profesori ai Liceului Teoretic Waldorf Iași. Aceste teme aduc în atenție necesitatea colaborării dintre profesori, consilieri și logopezi, în special în cazul elevilor care întâmpină dificultăți de integrare, comunicare sau învățare.

Orientarea în carieră și tulburările de învățare, pe agenda ultimei zile

Joi, 1 octombrie, ultima zi a evenimentului este rezervată unor probleme cu implicații directe asupra parcursului școlar. Atelierul „Harta către viitor” abordează practicile aplicate în consilierea și orientarea în carieră. O altă întâlnire este dedicată tulburărilor de învățare, diagnosticului și intervenției, iar programul se încheie cu tema „Distorsiuni cognitive și tipare de gândire dezadaptative la elevi”. Toate atelierele se desfășoară la sediul CJRAE Iași, în intervalul orar 13:00–15:00.

Prin această ediție, instituția urmărește dezvoltarea colaborării dintre specialiștii din educație și consolidarea parteneriatelor care pot susține copiii și familiile acestora. Dincolo de schimbul de experiență profesională, programul aduce în discuție probleme concrete ale școlii actuale: dificultățile emoționale, barierele educaționale, nevoia de incluziune și identificarea unor intervenții adaptate fiecărui elev. Clara DIMA