* duminică, 27 septembrie, Prologul FITPTI aduce premiera musicalului „Ținutul mofturilor”, realizat în colaborare cu artiști din SUA * personajele teatrului ies în Piața Voievozilor, iar ieșenii sunt invitați la tururi performative și expoziții *

Iașul își mută teatrul în stradă, duminică, 27 septembrie, când Prologul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPTI) aduce o premieră cu participare americană, tururi performative și Parada personajelor în cartierul Alexandru cel Bun. De la ora 11.00, Teatrul Luceafărul prezintă „Ținutul mofturilor”, un musical despre libertate, dorințe și responsabilitate, regizat de ieșeanul Cosmin Chivu, profesor la Pace University din New York.

Cosmin Chivu revine la Iași după 30 de ani. Premiera „Ținutul mofturilor”

Absolvent al Facultății de Actorie din Iași în 1996, Cosmin Chivu revine în orașul în care s-a format cu o producție realizată alături de artiști americani și de trupa Teatrului Luceafărul.

„Ținutul mofturilor”, adaptare scenică după André Maurois, pornește de la una dintre cele mai puternice dorințe ale copilăriei: o lume fără teme, fără școală, fără interdicții și fără adulți care să spună „nu”.

Mira și frații ei descoperă pe internet existența unui asemenea tărâm și pornesc în căutarea lui. Aventura îi confruntă însă cu o realitate mai complicată decât promisiunea îndeplinirii tuturor dorințelor: libertatea fără limite presupune consecințe pe care trebuie să învețe să și le asume.

Într-un interviu recent, regizorul a explicat actualitatea acestei povești într-o societate în care copiii sunt obișnuiți cu satisfacțiile imediate: „Spre deosebire de lumea digitală, teatrul se întâmplă în timp real. El cere atenție, ascultare și prezență. Nu există buton de «skip» și nici soluții instantanee.”

Spectacolul este destinat întregii familii, fiind recomandat copiilor de peste șase ani.

Regia și muzica sunt semnate de Cosmin Chivu, scenografia și luminile de Graham Kindred, iar costumele de Mel Zago, ambii veniți de la Pace University. Proiecțiile video sunt realizate de Andrei Botnaru, iar coregrafia este semnată de Alice Veliche și Radu Alexandru.

Premiera este programată la ora 11.00, în sala mare a Teatrului Luceafărul.

Parada personajelor ajunge în Alexandru cel Bun

După premiera de dimineață, teatrul iese în cartierele Iașului. De la ora 18.00, Piața Voievozilor din Alexandru cel Bun găzduiește Parada personajelor, unul dintre evenimentele prin care FITPTI își propune să aducă spectacolele mai aproape de comunitate. Prinți, prințese, zmei, zâne, spiriduși și alte personaje din repertoriul Teatrului Luceafărul vor ieși în spațiul public, într-o întâlnire destinată copiilor și familiilor. Parada face parte din seria intervențiilor artistice organizate în afara sălilor de spectacol, în piețe, pe străzi și în alte spații ale orașului.

Tururi performative între Bolta Rece și Teatrul Luceafărul

Programul de duminică include și „Iașul e o scenă”, un traseu turistic performativ care pornește de la Bolta Rece și se încheie la Teatrul Luceafărul.

Conceptul aparține Sorinei Dănăilă și propune recuperarea unor istorii și povești de dragoste ale orașului, prezentate prin mijloace teatrale. Turul durează aproximativ o oră și jumătate.

Participanții descoperă astfel un Iași în care clădirile, străzile și personajele trecutului devin elementele unei reprezentații construite în spațiul urban.

Tot duminică, publicul poate vizita expoziția „Teatru la cutie”, găzduită de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, între orele 10.00 și 18.00. Sunt prezentate 20 de proiecte scenografice în miniatură realizate de artistul maghiar Levente Bagossy.

În foyerul Teatrului Luceafărul, între orele 10.00 și 21.00, este deschisă expoziția interactivă de automatoane „Povești mecanice”.

FITPTI 2026 aduce peste 1.000 de invitați din 20 de țări

Evenimentele din 27 septembrie pregătesc ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, care se va desfășura la Iași între 1 și 8 octombrie.

Curatoriat de teatrologul Oltița Cîntec, festivalul are anul acesta tema „Societatea spectacolului” și reunește peste 1.000 de invitați din 20 de țări. Organizatorii anunță 18 exclusivități naționale și evenimente în peste 25 de spații din oraș.

Programul include teatru, dans, spectacole pentru copii și adulți, expoziții, concerte și intervenții artistice în spații neconvenționale.

Biletele pentru spectacole sunt disponibile pe platforma bilet.ro și la casieria Teatrului Luceafărul. Programul integral poate fi consultat pe site-ul oficial FITPTI 2026. Maura ANGHEL

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