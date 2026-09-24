* la Maternitatea „Cuza Vodă” au născut inclusiv fete de 12 ani, iar 75% dintre mamele minore provin din mediul urban * un studiu publicat ieri arată că aproape trei sferturi dintre tinerii activi sexual chestionați au avut contacte intime sub influența alcoolului * Iașul intră într-un nou program de prevenție destinat adolescenților și părinților

La Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași au născut, în 2025, și fete de numai 12, 13 și 14 ani. Mai mult, trei sferturi dintre mamele minore care au ajuns în maternitatea ieșeană proveneau din mediul urban, o inversare a situației înregistrate în urmă cu un deceniu. Datele prezentate de medici în 2026 readuc în atenție problema sarcinilor la adolescente, într-un moment în care o nouă cercetare națională arată că 74,3% dintre tinerii activi sexual chestionați au avut cel puțin un contact intim sub influența alcoolului.

Iașul are mame de 12 ani. Fenomenul se mută spre mediul urban

Prof. dr. Mircea Onofriescu, președinte de onoare al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, a spus că printre pacientele care au născut s-au numărat fete de 12, 13 și 14 ani, dar și adolescente de 17 ani aflate deja la al doilea copil. Schimbarea majoră privește proveniența acestora. Dacă în urmă cu zece ani aproximativ 75% dintre mamele minore care nășteau în maternitatea ieșeană proveneau din mediul rural, în 2025 proporția s-a inversat: trei sferturi au provenit din mediul urban. Datele se referă la pacientele Maternității „Cuza Vodă”, nu la totalul mamelor minore din județ.

La nivel național, statisticile pentru 2025, publicate de Salvați Copiii în iunie 2026, indică 5.815 copii născuți din mame minore. În 496 de cazuri, mama avea sub 15 ani. Pentru 18,4% dintre copiii născuți din mame minore, nu era prima naștere a mamei.

Sex sub influența alcoolului. 74,3% dintre tineri declară experiențe de acest fel

Un studiu făcut public joi, 24 septembrie 2026, de Ziua Mondială a Contracepției, aduce în discuție un alt risc asociat vieții sexuale a tinerilor.

Cercetarea „Sexualitatea în rândul tinerilor din România – comportamente, atitudini și experiențe”, realizată de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), arată că 74,3% dintre respondenții activi sexual au avut cel puțin o experiență intimă sub influența alcoolului.

Într-un studiu din 2021, procentul raportat era de 43,2%. Diferența depășește 30 de puncte procentuale, deși metodologiile diferite nu permit stabilirea unei evoluții reprezentative pentru întreaga populație tânără. Alte 17% dintre participanții activi sexual declară contacte intime sub influența drogurilor.

Psihologul Mihai Copăceanu explică faptul că alcoolul este perceput de unii tineri drept un mijloc de reducere a anxietății și nesiguranței. Specialistul avertizează însă asupra riscurilor privind consimțământul, agresiunile sexuale și infecțiile cu transmitere sexuală. „Violența sexuală este mult mai prezentă atunci când se consumă alcool”, subliniază acesta.

Iașul intră într-un nou program de prevenție pentru adolescenți

Zilele trecute, Salvați Copiii România a anunțat lansarea programului „Conectat cu adolescentul meu”, primele sesiuni de informare pentru părinți fiind organizate la Iași și Craiova. Inițiativa vine pe fondul unor date privind consumul de alcool în adolescență: 81% dintre adolescenții români au consumat alcool cel puțin o dată, peste media europeană de 73%, iar jumătate dintre cei cu vârste între 15 și 16 ani au consumat alcool în ultima lună.

Programul urmărește să ofere părinților informații validate despre sănătatea emoțională și sexuală, consumul de substanțe, relații și identificarea comportamentelor de risc.

Pentru Iași, miza este cu atât mai concretă cu cât medicii au documentat maternitatea la vârste extrem de mici, inclusiv în rândul adolescentelor din mediul urban.

Teona SOARE