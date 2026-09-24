Monorail ieșean, discutat cu Siemens, Hitachi și CRRC, la Berlin!

Iașul ar putea deveni primul oraș din România care implementează tehnologia Monorail, potrivit reprezentanților proiectului SPF Monorail Iași. Planurile pentru introducerea unui nou sistem de transport urban sunt discutate chiar în aceste zile la Berlin, unde are loc târgul internațional InnoTrans 2026, una dintre marile manifestări dedicate transportului și mobilității.

O delegație implicată în proiectul Monorail Iași se află în capitala Germaniei pentru a analiza direct tehnologiile disponibile și soluțiile folosite în marile proiecte internaționale de mobilitate urbană.

Din delegație fac parte avocatul Ciprian Mitoseriu, președintele asociației #HaiCaSePoate, și Ștefan Roșeanu, șeful de proiect SPF Monorail Iași.

Iașul caută tehnologia pentru transportul viitorului

Vizita are ca obiectiv principal identificarea soluțiilor care ar putea fi adaptate pentru Iași. Reprezentanții proiectului spun că au avut întâlniri cu reprezentanți ai unor companii și organizații importante din industria internațională: CRRC, Hitachi, Max Bögl, Siemens și International Monorail Association.

Discuțiile vizează tehnologia Monorail și modul în care aceasta ar putea fi utilizată pentru dezvoltarea mobilității urbane din Iași.

Proiectul se află însă într-o etapă de pregătire. Potrivit inițiatorilor, următorul pas important este finalizarea Studiului de Prefezabilitate Monorail Iași, document care ar urma să clarifice soluția și pașii necesari pentru dezvoltarea investiției.

Finanțarea europeană, una dintre marile mize

Vizita de la Berlin a avut și o componentă diplomatică și financiară.

Delegația a participat, la invitația Asociației Industriei Feroviare din România, la o recepție organizată sub auspiciile Ambasadei României la Berlin. Cu această ocazie, reprezentanții proiectului au discutat cu ambasadoarea Adriana-Loreta Stănescu despre investițiile majore din România și posibilitățile de finanțare prin programe europene.

Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții proiectului, sunt pregătite noi programe de finanțare pentru Europa de Est, cu un interes special pentru statele vecine cu Ucraina și Republica Moldova.

Pentru Iași, o asemenea oportunitate ar putea deveni relevantă în cazul în care proiectul Monorail va trece de etapa studiilor și va ajunge la faza de finanțare și implementare.

După două zile de întâlniri la Berlin, concluzia transmisă de inițiatorii proiectului este una ambițioasă: Iașul ar putea face un salt important în domeniul transportului urban prin introducerea tehnologiei Monorail.

Obiectivul declarat este ca Iașul să fie primul oraș din România care dezvoltă un asemenea proiect de infrastructură.

Deocamdată, însă, Monorailul ieșean este în etapa de pregătire și documentare. Finalizarea Studiului de Prefezabilitate va fi unul dintre pașii esențiali pentru a vedea dacă această idee poate fi transformată într-un proiect concret de infrastructură pentru municipiul Iași. Daniel BACIU