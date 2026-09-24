S-au schimbat regulile de circulație pe Șoseaua Nicolina. Noi indicatoare au fost montate

Șoferii care circulă prin cartierul CUG trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație din zonă. Regimul rutier a fost modificat pe Șoseaua Nicolina, în apropierea Aleii Tudor Neculai, iar conducătorii auto trebuie să respecte noile indicatoare montate în teren.

Potrivit informării transmise șoferilor, tronsonul din zona Șoseaua Nicolina nr. 56 a fost transformat în stradă cu sens unic. Circulația este permisă într-o singură direcție, pe sensul de urcare, către Aleea Tudor Neculai.

Totodată, în zona Aleii Tudor Neculai au fost montate indicatoare care interzic efectuarea virajelor la stânga și la dreapta.

Atenție la noul regim de circulație

Modificările pot crea confuzie în special pentru conducătorii auto care nu au mai trecut recent prin această zonă și sunt obișnuiți cu vechiul regim rutier.

Șoferii sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită indicatoarelor și marcajelor existente în teren și să respecte direcția stabilită pentru circulația pe Șoseaua Nicolina nr. 56.

De asemenea, trebuie evitate virajele care sunt acum interzise în zona Aleii Tudor Neculai.

Respectarea noilor reguli este importantă pentru prevenirea situațiilor periculoase și pentru desfășurarea în siguranță a traficului în una dintre zonele intens circulate ale cartierului CUG.