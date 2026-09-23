298 de fermieri ieșeni au rămas fără subvenții!

* aceștia nu îndeplinit criteriile de eligibilitate sau nu s-au încadrat în perioada de depunere a documentelor * cum media plăților efectuate la nivelul județului Iași a fost de peste 4.500 euro pe beneficiar, cei aproape 300 de fermieri care n-au reușit să respecte condițiile din Ghidul solicitantului au pierdut, împreună, peste 1,3 milioane de euro!

Printre subiectele ședinței de miercuri a Colegiului Prefectural Iași s-a aflat și bilanțul final al plăților efectuate de APIA pentru anul 2025.

Pentru Campania 2025, la APIA Centrul Județean Iași au fost înregistrate 15.327 de cereri, aferente unei suprafețe totale de 283.502,87 hectare. Dintre acestea, 15.029 de dosare au fost autorizate la plata finală, ceea ce reprezintă un grad de procesare de 98,05%.

Cei 298 de fermieri care au rămas fără subvenții nu îndeplinit criteriile de eligibilitate sau nu s-au încadrat în perioada de depunere a documentelor. Cum media plăților efectuate a fost de peste 4.500 euro pe fermier, cei aproape 300 de fermieri care n-au reușit să respecte condițiile din Ghidul solicitantului au pierdut, împreună, peste 1,3 milioane de euro!

Valoarea autorizată în cadrul schemelor de plată a ajuns la 68.608.196,33 euro, echivalentul a aproximativ 348,57 milioane de lei. Banii provin din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul Național.

Din suma autorizată, plățile pentru cererile unice au însumat 54.709.065,81 euro din FEGA și 8.333.900,50 euro din FEADR.

În total, pe parcursul anului 2025, APIA - Centrul Județean Iași a efectuat plăți de 412.220.989,964 lei către beneficiarii din județ.

Este o sumă care se reflectă direct în agricultura și economia locală, de la exploatații agricole și ferme până la activitățile economice care depind de sectorul agricol.

Autoritățile județene au subliniat că gradul de autorizare de peste 98% pentru plata finală a contribuit la procesarea și acordarea fondurilor către beneficiari. Carmen DEACONU