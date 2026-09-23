„Anghel Saligny” se prelungește până în 2027! Peste 1.100 de proiecte, blocate înainte de contractare

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” nu se încheie la finalul acestui an. Plenul Senatului a adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi, o propunere legislativă prin care termenul pentru încheierea contractelor de finanțare este împins până la 31 decembrie 2027.

Decizia vine în contextul în care, din cele 5.756 de obiective de investiții incluse în program, pentru încă 1.159 de proiecte nu au fost încheiate contractele de finanțare. Valoarea acestora depășește 11,24 miliarde de lei.

Programul „Anghel Saligny” se derulează din 2022 și are o valoare totală de 66,25 miliarde de lei. Până în prezent au fost semnate 4.597 de contracte de finanțare, cu o valoare cumulată de peste 55 de miliarde de lei.

Cel mai intens an pentru contractare a fost 2023, când au fost încheiate 2.495 de contracte, în valoare de peste 28 de miliarde de lei.

Mai bine de o mie de investiții au rămas în urmă

Din cele 1.159 de obiective care mai trebuie contractate, pentru 641 de proiecte există deja documentații încărcate în platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. Acestea au o valoare totală de aproximativ 6,4 miliarde de lei.

Cele 641 de proiecte sunt împărțite în trei mari categorii: 196 de proiecte pentru drumuri publice clasificate, 247 de proiecte pentru sisteme de alimentare cu apă și canalizare și 198 de proiecte pentru sisteme de distribuție a gazelor naturale.

Pentru celelalte 518 obiective, situația este și mai complicată: beneficiarii nu au încărcat documentațiile necesare pentru parcurgerea etapelor care preced semnarea contractelor.

În expunerea de motive a proiectului de lege se arată că timpul rămas până la termenul actual, 31 decembrie 2026, nu este suficient pentru finalizarea tuturor etapelor preliminare. Inițiatorii susțin că prelungirea este necesară pentru ca proiectele deja incluse la finanțare să nu piardă accesul la bani din cauza întârzierilor de procedură.

Peste 11,2 miliarde de lei pentru proiectele care încă nu au ajuns la contractare

Propunerea legislativă prevede și prorogarea utilizării creditelor de angajament necesare pentru încheierea acestor contracte până la sfârșitul anului 2027.

Inițiatorii argumentează că întârzierile nu trebuie să ducă automat la pierderea finanțărilor pentru investițiile deja incluse în program și că noul termen ar permite corelarea procedurilor administrative cu situația tehnică a proiectelor din teren.

Votul din Senat a fost unanim: 95 de senatori au votat „pentru”.

Proiectul nu este însă încă lege. Senatul este prima cameră sesizată, iar propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional.

Dacă va fi adoptată și promulgată, autoritățile locale vor avea la dispoziție încă un an pentru a transforma proiectele rămase în urmă în contracte de finanțare.

Până atunci, cifrele arată dimensiunea întârzierii: din cele 5.756 de investiții ale programului „Anghel Saligny”, 1.159 încă nu au contract de finanțare, iar pentru mai mult de 500 dintre acestea nici documentațiile necesare nu au fost încă încărcate.

Daniel BACIU