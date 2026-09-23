* o companie din Cluj pregătește o unitate industrială la Podu Iloaiei * investiția ar putea introduce o nouă activitate în economia locală: asamblarea componentelor electronice destinate dispozitivelor medicale

Iașul produce specialiști în electronică și bioinginerie, dar o parte importantă a pieței medicale locale este concentrată în jurul serviciilor, distribuției și utilizării aparaturii. O investiție privată estimată la 200.000 de euro, pregătită la Podu Iloaiei, aduce în discuție dezvoltarea producției specializate. În spatele proiectului se află Mediserv, o firmă clujeană cu peste două decenii de activitate, care intenționează să treacă de la comercializarea și întreținerea echipamentelor medicale la fabricarea componentelor necesare acestora.

O investiție de 200.000 de euro într-o piață tehnologică specializată

Proiectul vizează amenajarea unei unități de producție pentru circuite electrice utilizate în dispozitive medicale. Investiția a fost semnalată public în septembrie 2026, iar documentația prezentată indică un calendar de execuție cuprins între martie 2027 și martie 2029. Activitatea propusă privește o etapă a procesului industrial: pregătirea și asamblarea componentelor electronice care intră în structura unor produse medicale.

Diferența este importantă economic. Un dispozitiv medical poate integra componente realizate de mai mulți producători, iar firmele specializate în electronică pot participa la acest lanț fără să fabrice produsul final.

Pentru Podu Iloaiei, proiectul ar însemna introducerea unei activități industriale cu profil tehnologic, diferită de producția convențională. Valoarea investiției indică însă un proiect de dimensiuni reduse, nu apariția unui mare angajator industrial.

Mediserv SRL a fost înființată în 2003 și are sediul în Cluj-Napoca. Compania activează în distribuția, instalarea, verificarea și repararea aparaturii medicale, inclusiv pentru terapie intensivă, medicină de urgență, cardiologie și alte specialități.

Datele financiare aferente anului 2025 conturează dimensiunea reală a afacerii: 2,21 milioane de lei cifră de afaceri, un profit net de 459.880 de lei și patru salariați, număr mediu raportat pentru întregul an.

Iașul pregătește ingineri pentru industria medicală

Investiția apare într-un județ în care există deja două direcții universitare relevante pentru această activitate.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a prevăzut pentru admiterea 2026–2027, la specializarea Bioinginerie, 60 de locuri fără taxă și 18 cu taxă. Programul pregătește specialiști în domenii care includ instrumentația biomedicală, electronica și aparatura pentru diagnostic și tratament.

În paralel, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” are programe de Electronică aplicată și Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii.

Pentru Iași, miza economică este intrarea într-un segment al industriei medicale în care valoarea nu este creată doar prin vânzarea aparaturii, ci și prin producerea componentelor din interiorul acesteia. Investiția de la Podu Iloaiei este un proiect concret în această direcție, dar dimensiunea sa industrială va deveni clară abia odată cu punerea în funcțiune a unității.

Dan DIMA