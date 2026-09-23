Peste 100 de ieșeni au picat testul de memorie inițiat de psihiatrii de la Socola

Datele celei de-a treia ediţii a „Campaniei de testare a memoriei”, desfăşurată de specialiştii Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi, weekendul trecut, în patru locaţii din Iaşi, arată că 42,6% dintre cele 310 persoane ale căror teste au fost validate au prezentat tulburări cognitive uşoare. Alte 15,15% au prezentat tulburări de memorie moderat-uşoare şi au fost îndrumate către un consult de specialitate.

42,25% dintre participanţi au avut un status psihic normal şi au obţinut punctajul maxim la testul de memorie. Împreună cu persoanele cu tulburări cognitive uşoare, aceştia au reprezentat 84,85% dintre cei testaţi.

Pentru specialişti, rezultatul important al unei astfel de evaluări nu este doar depistarea unei probleme, ci faptul că oamenii află din timp că se află într-o categorie de risc. În cazul tulburărilor cognitive uşoare, schimbarea stilului de viaţă şi respectarea recomandărilor medicale pot deveni paşi importanţi pentru menţinerea sănătăţii cognitive.

În cazul celor 15,15% dintre participanţi la care au fost identificate tulburări de memorie moderat-uşoare, este necesară însă o evaluare de specialitate pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului. Ponderea acestei categorii a crescut faţă de 2025, când a fost de 7,32%. „Datoria noastră, ca Institut de Psihiatrie, ca profesionişti în domeniul sănătăţii mintale, este şi rămâne aceea de a ne menţine mereu implicaţi în identificarea precoce a factorilor de risc, precum şi în prevenirea şi tratarea corespunzătoare a tulburărilor cognitive”, a declarat dr. Cristina-Elena Dobre, manager al Institutului de psihiatrie „Socola” Iași.

Campania a arătat şi că interesul pentru sănătatea memoriei nu aparţine doar persoanelor vârstnice. 40,6% dintre participanţi aveau sub 50 de ani. Cel mai tânăr adult testat avea 20 de ani, iar cel mai în vârstă participant avea 93 de ani.

Cea mai numeroasă categorie de vârstă a fost cea între 71 şi 80 de ani, cu 82 de participanţi. Următoarea a fost grupa 21-30 de ani, cu 54 de persoane. „Remarcăm şi lăudăm interesul crescut al persoanelor sub 50 de ani, care au reprezentat un procent de 40,6% din totalul participanţilor, în uşoară creştere faţă de anul 2025, când s-a înregistrat un procent de 37,93%, dar relativ constant comparativ cu anul 2024. Participarea acestor persoane la campanie semnifică preocuparea pentru memorie şi tulburările asociate, de la vârste din ce în ce mai tinere, un element esenţial atunci când vorbim despre prevenţie”, a declarat dr. Elena Ungureanu, medic primar psihiatrie în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi şi coordonator al campaniei.

Femeile au reprezentat 60% dintre participanţi, iar bărbaţii 40%

Campania din acest an a fost organizată în contextul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer, marcată pe 21 septembrie. Tema internaţională a pus accentul pe prevenţie, diagnostic precoce şi sprijinul acordat persoanelor diagnosticate pentru planificarea viitorului.

Demenţa Alzheimer este o afecţiune neurodegenerativă în apariţia căreia sunt implicaţi mai mulţi factori, printre care vârsta, predispoziţia genetică, factorii de mediu şi stilul de viaţă. Printre afecţiunile asociate menţionate de specialişti se numără obezitatea, diabetul zaharat, hipertensiunea, insomnia şi depresia.

Demenţa nu înseamnă doar pierderea memoriei. Boala poate afecta comunicarea, comportamentul, judecata, independenţa şi relaţiile cu cei din jur, motiv pentru care identificarea cât mai devreme a modificărilor cognitive rămâne una dintre direcţiile importante ale prevenţiei. „Acest demers iniţiat de Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi şi-a atins scopul principal, acela de a veni în mijlocul oamenilor pentru a face mai accesibilă şi abordabilă sănătatea mintală”, a declarat dr. Cristina-Elena Dobre, managerul Institutului de Psihiatrie „Socola”.

În 2024, la prima ediţie a campaniei au participat 254 de persoane, în 2025 au fost 232, iar în acest an s-au prezentat 320 de persoane, dintre care 310 teste au fost validate. Laura RADU