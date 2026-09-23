* Medicina veterinară înseamnă șase ani de studii, taxe care ajung la 8.450 de lei anual și investiții de zeci de mii de lei pentru deschiderea unei clinici * în județul Iași sunt 360 de firme cu specific veterinare * pe 25 septembrie, viitorii medici discută despre drumul de la facultate la propria afacere

Cât costă să devii medic veterinar și, mai ales, cât trebuie să investești pentru a lucra pe cont propriu? Sunt întrebări care depășesc granițele unei profesii și intră în economia unei piețe specializate. Vineri, 25 septembrie, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași găzduiește a VIII-a ediție a Zilei Carierei în Medicina Veterinară, eveniment dedicat studenților și medicilor aflați la început de drum.

Șase ani de facultate. Câte locuri sunt și cât costă studiile

La admiterea din 2026, Facultatea de Medicină Veterinară din Iași a avut alocate, pentru programul în limba română, 122 de locuri finanțate de la buget, la care s-au adăugat 10 locuri pentru categorii speciale, și 35 de locuri cu taxă. Programul în limba engleză a avut alte 77 de locuri, toate cu taxă. Studiile durează șase ani, iar costurile sunt considerabile pentru cei care nu obțin un loc finanțat de stat. Potrivit taxelor aprobate pentru anul universitar 2026–2027, studenții de la programul în limba română plătesc 8.450 de lei anual în primii doi ani și 6.250 de lei anual în anii III–VI. La programul în limba engleză, taxa este de 5.950 de euro anual în primii doi ani, urmând să scadă în anii următori. La acestea se adaugă cheltuielile de cazare, transport și întreținere. Pentru cei care vor să devină antreprenori, investiția adevărată începe însă după absolvire.

O clinică veterinară poate înghiți zeci de mii de lei doar în aparatură

Deschiderea unei afaceri veterinare presupune mai mult decât închirierea unui spațiu și cumpărarea instrumentarului medical. Prețurile afișate de furnizorii de echipamente ilustrează dimensiunea investiției: un ecograf veterinar poate costa aproximativ 21.000 de lei, un aparat de anestezie peste 46.000 de lei, iar un analizor de hematologie circa 31.000 de lei.

Numai aceste trei echipamente pot împinge investiția spre 100.000 de lei, fără amenajarea spațiului, mobilier, medicamente, consumabile sau salarii. Nu este un deviz pentru o clinică întreagă, ci un exemplu al costurilor pe care le presupune dotarea medicală.

Diferența dintre un cabinet destinat consultațiilor și o clinică dotată pentru chirurgie și investigații complexe schimbă substanțial bugetul. Iar după deschidere apare o nouă provocare: afacerea trebuie să producă suficient pentru a acoperi cheltuielile curente și investițiile ulterioare.

360 de unități veterinare listate în județul Iași

Piața locală are deja o dimensiune considerabilă. În județul Iași sunt listate 360 de unități veterinare, dintre care 146 în municipiu. Evidența include cabinete, clinici, farmacii și puncte farmaceutice veterinare, astfel că cifrele nu reprezintă exclusiv numărul cabinetelor medicale active. Datele arată o piață diversificată, în care viitorii antreprenori trebuie să-și găsească locul. Pentru un medic aflat la început de drum, investiția în aparatură este doar una dintre provocări. La fel de importante sunt alegerea serviciilor, atragerea clienților și capacitatea de a susține financiar activitatea până când afacerea devine rentabilă.

De la medic la antreprenor. Miza conferinței de la Iași

Tocmai această trecere de la profesie la afacere ocupă un loc important în programul Zilei Carierei în Medicina Veterinară. Dr. Alexandru Matei va aborda deschiderea unei afaceri veterinare pentru animale de companie, iar dr. Cristian Enciu va discuta despre transformarea din angajat în angajator. Educația financiară, continuarea studiilor și specializarea profesională completează programul. Discuțiile privesc și medicina animalelor de rentă, o ramură care conectează profesia veterinară cu agricultura, fermele și economia rurală.

Dincolo de orientarea profesională, evenimentul pune în discuție o realitate economică: pentru un tânăr medic veterinar, diploma încheie șase ani de facultate, dar deschiderea propriei clinici înseamnă un nou început, de această dată cu riscurile și responsabilitățile unui antreprenor.

Dan DIMA