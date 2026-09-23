* firmele din Iași au declarat peste 1.600 de posturi disponibile în această săptămână * transporturile, industria și construcțiile au nevoie de oameni, iar studiile superioare nu sunt o condiție pentru majoritatea locurilor de muncă * aproape 9.700 de ieșeni figurează în evidențele șomajului

Economia Iașului nu se rezumă la IT, multinaționale și birouri. Dincolo de acestea, firmele caută șoferi, zidari, zugravi, muncitori în fabrici și personal pentru servicii. Sunt sute de posturi pentru oameni cu o meserie, dar și o realitate greu de ignorat: județul are mii de șomeri, iar locurile de muncă disponibile nu se transformă automat în angajări.

Peste 1.500 de posturi nu cer studii superioare

Potrivit situației publicate de AJOFM Iași pentru ultima săptămână, angajatorii din județ au declarat 1.623 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 1.510 sunt destinate persoanelor cu studii medii și doar 113 absolvenților de studii superioare. Cu alte cuvinte, peste nouă din zece posturi disponibile nu cer diplomă universitară. Piața muncii are nevoie de oameni care știu o meserie, pot lucra în producție, pot conduce un camion sau pot executa lucrări în construcții. Serviciile concentrează aproape 800 de posturi, dintre care 355 în transporturi. Industria oferă alte 358 de locuri, construcțiile au nevoie de 242 de angajați, iar sănătatea și asistența socială însumează peste 212 posturi.

Șoferii de transport rutier de mărfuri sunt printre cei mai căutați, cu peste 300 de locuri vacante. Angajatorii recrutează și zidari, zugravi, asfaltatori, bucătari, cameriste și agenți de securitate.

Este fotografia unei economii mai puțin vizibile decât sectorul IT, dar indispensabile funcționării orașului și județului. Fără transportatori, muncitori, tehnicieni și personal de execuție, investițiile rămân pe hârtie, iar activitatea firmelor se blochează.

Aproape 9.700 de șomeri. Ce îi desparte de locurile disponibile?

În timp ce firmele anunță sute de posturi, statisticile șomajului arată cealaltă față a pieței muncii. La sfârșitul lunii iulie 2026, județul Iași avea 9.696 de șomeri înregistrați, potrivit datelor AJOFM publicate la 2 septembrie. Rata șomajului era de 3,47%.

Diferența dintre sat și oraș este uriașă. Dintre persoanele aflate în evidențele agenției, 8.057 proveneau din mediul rural și numai 1.639 din mediul urban. Aproape 83% dintre șomerii înregistrați locuiau, așadar, la sate. Aici apare una dintre marile probleme ale pieței muncii ieșene: distanța dintre locul în care trăiește omul și cel în care angajatorul are nevoie de el. Un post disponibil într-o fabrică sau într-o zonă industrială din apropierea municipiului poate însemna, pentru cineva dintr-o comună îndepărtată, navetă dificilă, costuri suplimentare și ore pierdute pe drum.

Mai există și problema calificării. Un angajator care caută un șofer profesionist, un sudor sau un mecanic nu poate ocupa automat postul cu orice persoană aflată în șomaj. Pregătirea profesională, experiența și autorizațiile necesare pot face diferența.

Piața muncii nu este însă blocată. În primele șapte luni ale anului, prin intermediul AJOFM Iași au fost încadrate în muncă 3.784 de persoane. La nivel național, ANOFM a raportat 94.316 persoane încadrate în muncă în primele opt luni din 2026.

Dan DIMA