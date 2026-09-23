Aproape 1.500 de joburi disponibile la Iași, într-o toamnă în care firmele încă angajează

Piața muncii intră în toamnă sub presiune, dar nu se blochează. În ciuda inflației ridicate, a temerilor privind recesiunea și a valului de concedieri și închideri de afaceri, mii de români încă au unde să-și caute un loc de muncă. Iar Iașul se află în zona județelor cu cele mai multe oportunități de angajare din țară.

La începutul lunii septembrie, angajatorii din România aveau declarate 32.905 locuri de muncă vacante, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra este mai mică decât în urmă cu un an, când erau disponibile 34.672 de posturi, însă piața continuă să ofere zeci de mii de oportunități.

Pentru Iași, datele sunt relevante: 1.476 de locuri de muncă erau disponibile la 8 septembrie 2026, ceea ce plasează județul pe locul șase la nivel național, după București - 7.832 de joburi, Cluj - 3.324, Bihor - 2.219, Constanța - 1.800 și Ilfov - 1.706. Iașul devansează astfel județe precum Sibiu, Prahova, Mureș sau Dolj.

Semnalul este important într-o perioadă în care companiile sunt mult mai prudente cu recrutările. ANOFM transmite însă că există în continuare cerere de forță de muncă, iar persoanele disponibilizate au posibilitatea de a reveni pe piața muncii.

Construcțiile conduc detașat clasamentul domeniilor care caută oameni

La nivel național sunt disponibile peste 5.000 de posturi în lucrările de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Urmează transporturile rutiere de mărfuri, activitățile poștale și de curierat, recrutarea temporară de personal, restaurantele, paza, spitalele, comerțul și serviciile de curățenie.

În același timp, piața muncii începe să dea semne de dezgheț. Specialiștii în recrutare vorbesc despre o creștere a numărului de candidaturi, alimentată atât de persoane care și-au pierdut locurile de muncă, cât și de angajați care caută salarii mai bune sau se tem pentru stabilitatea actualului job. Interesul vine inclusiv din partea tinerilor aflați la început de carieră, dar și a candidaților de peste 45 de ani.

Salariile cresc, dar ritmul este depășit de inflație

Câștigul salarial mediu net a ajuns în iulie la 5.820 de lei, cu 5,5% mai mult decât cu un an înainte, în timp ce rata anuală a inflației era de 8,2%.

Astfel, toamna lui 2026 vine cu un paradox pentru economia ieșeană și pentru România: companiile sunt prudente, oamenii sunt mai preocupați de siguranța locului de muncă, dar recrutarea nu s-a oprit. Cu aproape 1.500 de posturi disponibile, Iașul rămâne unul dintre principalele centre în care încă se caută forță de muncă. Raluca STROE